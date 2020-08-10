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可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，目前兩熱帶性低氣壓皆有望在今天升級成颱風。圖／取自氣象局
中央氣象局說，目前兩熱帶性低氣壓皆有望在今天升級成颱風。圖／取自氣象局

中央氣象局說，目前兩個熱帶性低氣壓皆有望在今天升級成颱風，其中南海熱低最快上午形成今年第6號颱風「米克拉」，由於移動速度快，屆時將會同時發布海上警報，也不排除在今天發布陸上警報。

氣象預報員陳伊秀說，南海昨天晚上8時形成熱帶性低氣壓，到目前為止在鵝鑾鼻西方495公里，路徑往北邊走，預計今天下午通過東沙島海面，傍晚到晚上進入台灣海峽南部，進入台灣海峽南部會往北北西方向走，持續到明天上半天登陸到大陸，可能在金門馬祖間。

陳伊秀說，該熱帶性低氣壓有望白天形成颱風，又以上半天機率最大，形成後會同時發布海警，陸警則看暴風半徑多大，也有可能在今天發布。

陳伊秀說，對台灣天氣影響一要注意風浪，因為會到台灣家門口，今天下午持續到明天上半天，澎湖、金門、馬祖及台灣西南部沿海空曠地區，有八到十級風，到離島玩的人要特別提醒。

雨勢部分，陳伊秀說與前幾天預測差不多，低壓帶上來，東部跟南部整天有機會降雨，中部稍晚一些，北部、花蓮要中午之後才有感受。不排除南台灣跟各地山區有局部短時強降雨或是大雨、豪雨發生機率。全台有感要到下午，晚上到明天上半天是雨勢最明顯的時候。

至於另一個熱帶性低氣壓，陳伊秀說離台灣東部海面2600多公里，算是很遠，一直在海面上，但仍不排除有機會變成颱風，若升成颱風是今天第7號颱風「無花果」，對台灣無影響。

針對第5號颱風薔蜜，陳伊秀則說已經遠離台灣，未來24到36小時會轉為熱帶氣旋，今天到今晚會掠過韓國區域。

颱風 南海 金門

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