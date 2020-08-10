93歲北美館設計者高而潘：建築不是建築師一個人的作品

「我的設計不是我一個人的構想，而是跟業主商量的結果。」今年93歲、台灣輩分最高的建築師高而潘，談起自己逾一甲子的建築生涯，認為自己的作品都是跟業主一起完成的。談起代表作北美館，他形容：「建築師完成70%、30%就留給藝術家」。對他來說，建築不是建築師一個人的作品，而是和業主、使用者一起完成的作品。

「高而潘建築作品珠玉展」即日起於台博館南門館小白宮展出。高而潘親自出席開幕式，吸引上百位建築師到場。93歲的他精神奕奕，分享他誤打誤撞踏入建築界的故事。

高而潘1928年生於台北，出身大稻埕望族，1951年畢業於台南工學院建築系(今國立成功大學)。他透露，當年是以最後一名考進學校、只能選擇建築系，戲稱自己是「名落孫山」中的「孫山」。他原本對建築沒太大興趣，大二受到設計課老師金長銘、系主任溫文華的啟發，逐漸認識建築設計的本質，更視柯比意為精神導師。高而潘雖因家道中落無法出國留學，但因緣際會協助建築師張肇康設計東海大學、之後還受邀到日本參加世界設計會議，結交同世代的各國頂尖建築師。

高而潘認為，東海大學的經驗讓他學到「用最簡單、普通的材料，也可做最好最新的建築」、「detail要建築師自己設計，會影響到整個設計」。這兩個概念影響他一生的作品。

策展人李乾朗表示，高而潘的作品200多件，他從中精挑細選出13件展覽，因此取名為「珠玉展」。其1960年代的作品省立護專文教大樓、胡適墓園與新淡水高爾夫球場俱樂部，顯示粗獷主義特色，底層空間通透而流暢。

1970年代的三明大樓、台北市銀行大廈與台中張淑齡公館，前兩者為都市的高層商業辦公大樓，以水平窗採光，並分離出垂直的服務核，機能明確，台北市銀行大廈首先採取主體退縮，為都市公共空間作出貢獻。1980年代完成的北美館發揮代謝建築空間延展的概念，是台灣現代建築的里程碑。1983年落成的華視大樓是台灣最早以容積率概念完成的大樓，底層及地下的公共空間為市民所享用，是一項突破創舉。