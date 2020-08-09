今晚連生成2熱帶低壓明恐成颱風 氣象局：離台灣很近

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱帶性低氣壓，其中南海熱低壓有望明天升級成今年第6號颱風。

根據氣象局資訊，晚上8時，南海一熱帶性低氣壓的中心位置在北緯 16.8 度，東經 118.3 度，以每小時24公里速度，向北北東進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

同時間太平洋海面又有一個熱帶性低氣壓，中心位置在北緯 26.0 度，東經 147.8 度，以每小時15公里速度，向西北西進行。中心氣壓1008百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象局說，現已經針對南海熱帶性低氣壓發布特報。該熱帶性低氣壓特報顯示，目前在恆春南南西方630公里的海面上，向北移動，時速24公里，請在巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻特別注意並隨時注意本局發布之最新氣象資訊。

另外，台灣附近各海面風浪將逐漸增大，明下午起西南部、恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門將有八至九級強陣風，請注意。

氣象局說，由於該熱帶性低氣壓已經靠台灣很近，移動速度又快，可能明天形成颱風，並發布海上警報。目前路徑比較傾向往北走，通過東沙島海面，往北進入台灣海峽南部，在往西偏北上過程會往中國大陸登陸，可能在金門、馬祖之間。

至於太平洋海面的熱帶性低氣壓，距離台灣遙遠，路徑會往西走，對台灣無影響。

至於薔蜜颱風，氣象局說，北上後會把南邊低壓帶帶上來，一路影響到周三，其中又以今明兩天最劇烈。明天中南部跟東部降雨時間長，尤其南部和台東要留意短時豪雨及大雨，其他地區也會有較大雨勢。到了後天全台都有短時豪雨可能。周三低壓帶減弱雨勢會趨緩，惟南部及北部要注意大雨。