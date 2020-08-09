快訊

今晚連生成2熱帶低壓明恐成颱風 氣象局：離台灣很近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晚連生成2熱帶低壓明恐成颱風 氣象局：離台灣很近

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，稍早生成兩個熱帶性低氣壓（左及右，中間為第5號颱風薔蜜）。圖／氣象局提供
中央氣象局說，稍早生成兩個熱帶性低氣壓（左及右，中間為第5號颱風薔蜜）。圖／氣象局提供

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱帶性低氣壓，其中南海熱低壓有望明天升級成今年第6號颱風。

根據氣象局資訊，晚上8時，南海一熱帶性低氣壓的中心位置在北緯 16.8 度，東經 118.3 度，以每小時24公里速度，向北北東進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

同時間太平洋海面又有一個熱帶性低氣壓，中心位置在北緯 26.0 度，東經 147.8 度，以每小時15公里速度，向西北西進行。中心氣壓1008百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象局說，現已經針對南海熱帶性低氣壓發布特報。該熱帶性低氣壓特報顯示，目前在恆春南南西方630公里的海面上，向北移動，時速24公里，請在巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻特別注意並隨時注意本局發布之最新氣象資訊。

另外，台灣附近各海面風浪將逐漸增大，明下午起西南部、恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門將有八至九級強陣風，請注意。

氣象局說，由於該熱帶性低氣壓已經靠台灣很近，移動速度又快，可能明天形成颱風，並發布海上警報。目前路徑比較傾向往北走，通過東沙島海面，往北進入台灣海峽南部，在往西偏北上過程會往中國大陸登陸，可能在金門、馬祖之間。

至於太平洋海面的熱帶性低氣壓，距離台灣遙遠，路徑會往西走，對台灣無影響。

至於薔蜜颱風，氣象局說，北上後會把南邊低壓帶帶上來，一路影響到周三，其中又以今明兩天最劇烈。明天中南部跟東部降雨時間長，尤其南部和台東要留意短時豪雨及大雨，其他地區也會有較大雨勢。到了後天全台都有短時豪雨可能。周三低壓帶減弱雨勢會趨緩，惟南部及北部要注意大雨。

氣象局 南海 颱風

延伸閱讀

韓國暴雨釀38死12失蹤 薔蜜颱風10日將登陸

薔蜜颱風短命偏弱 吳聖宇：要注意的是熱擾動

薔蜜颱風快閃不侵台 另有熱擾動接近南部

薔蜜颱風生成！吳德榮：8月至今已3颱 現在是爆發期

相關新聞

薔蜜颱風凌晨2時生成 直接影響台灣的機率低

中央氣象局發布颱風形成訊息，氣象局說，原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第5號(國際命名：Jangmi，中文譯名：薔蜜)。

B、C肝免費篩檢 9月起擴大至79歲

「保肝要成功，就要拜託陳時中！」肝病有國病之稱，為擊潰國病，衛福部長陳時中昨天出席肝病防治學術基金會廿六周年活動表示，今...

今晚連生成2熱帶低壓明恐成颱風 氣象局：離台灣很近

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱...

萬台AED使用率低 專家直指「這裡」出問題

近日溺水事件頻傳，若能以「心肺復甦術」（CPR）和「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）及時搶救，部分性命是可挽回的。七月...

AED也會老 專家籲建立管理制度

自動體外心臟電擊去顫器（AED）是發生院外停止心跳的救星，但除了監察院糾舉使用率不高外，專家也直言，建置後的管理才是更應...

推APP助民眾找AED？ 官方坦言「利人不利己」推動難

國際間相繼開發科技工具，如運用無人機載運AED或開發APP讓民眾協助運送來提升AED可近性。台北市政府消防局、衛生福利部...

榮譽步道師手作步道 再現台灣山林之美

傳統山林古道的施作，需要許多充滿智慧的工法和技藝，而不是現今慣用的水泥化工程。台灣千里步道協會今舉辦第二屆榮譽步道師頒獎...

9成8民眾憂青少年嗑藥 偏差行為解方是「喜歡上學」

青少年傷人、吸毒等犯罪事件頻傳，黃昆輝教授教育基金會今天公布最新調查，指出7成6大眾認為現在青少年犯罪問題嚴重，逾9成者...

普悠瑪號真空斷路器故障爬不上坡 台鐵局致歉

台灣鐵路局271次花蓮開往彰化的普悠瑪號，今天下午2點33分在山線鐵路苗栗縣銅鑼、三義間，因車輛真空斷路器（VCB）故障...

一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

中央氣象局今天在臉書預報天氣，未來一周受到薔蜜颱風和低壓帶來臨影響，周一到周三全台有雨，其中周二各地都有豪雨可能，務必要...

「蔬活后里·魅梨無限」在草悟道提前促銷暖身

台中市后里區生產的蔬果農特產品，在國內響有極高知名度，今(9)日在草悟道舉辦促銷會，為15日起兩天在月眉觀光糖廠重舉行的...

口罩瘋又起？藥局：民眾憂社區有無症狀感染者趕買口罩

買口罩又快變成全民運動了嗎？高雄市藥局反映，近期買口罩民眾的確又變多了，雖然不至於像疫情初爆發時那麼瘋狂排隊，但可以看出...

熱門新聞

獨／偽出國弄假成真？健保卡遭註記 旅客看牙被拒崩潰

一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

薔蜜颱風生成！吳德榮：8月至今已3颱 現在是爆發期

殺破狼周運勢／金牛座脫單有望 雙子座人際關係不佳

今晚連生成2熱帶低壓明恐成颱風 氣象局：離台灣很近

2間店限定！馬辣「16種哈根達斯＋甜點飲料」吃到飽299

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。