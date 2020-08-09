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卡盧秀燕治空汙？ 中火條款遭爆「四進四出」環保署

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台中市長盧秀燕昨參加中部反空汙大遊行，要求關掉中火2、3號機組，並訴求台中市生煤管制自治條例有效。本報資料照片
台中市長盧秀燕昨參加中部反空汙大遊行，要求關掉中火2、3號機組，並訴求台中市生煤管制自治條例有效。本報資料照片

中火台中市府空汙大戰爆出案外案，行政院今年3月宣告生煤管制自治條例無效，事實上台中市府2018年也向環保署送審「台中市電力設施空氣汙染物排放標準修正草案」，將是除了生煤條例以外，可有效降低中火排汙的利器。但草案近兩年來送件四次都遭退，且依作業流程，中央應於一個月內核定與否，環保署則認此案關係重大、內容複雜故延長期限，核定日遙遙無期。

該草案2018年10月通過台中市政會議，擬對中火新增管制多項重金屬及加嚴排放標準，時任市長仍為林佳龍。根據調查，台中市府當年11月14日首度送審草案，環保署12月4日辦理草案會商會議，這時林佳龍確定無緣連任台中市長，由大打治理空汙招牌的盧秀燕當選，有委員在會上提議，基於新市府對燃煤電廠有不同態度，應退回新市府重新評估。

台電大開口 要求實施日期延後四年

台電更在會上「大開口」要求，草案實施日期應配合中火五至十號機改善時程，從2022年10月延至2026年，非汞重金屬也建議回歸國家標準，不宜加嚴。環保署則稱支持改善空汙，但最後要求台中市府與台電根據中火各機組改善期程，研商「更細緻、周延、務實」的管制內容。

2019年10月22日，此時盧秀燕上任台中市長快滿一年，台中市府送出一份新版草案，比林市府草案管制更加嚴格，環保署僅辦理書面審查，便以「未依會商會議結論辦理」、「資料缺漏」為由退回。

同年12月5日，台中市府再度送審同一份草案，並指5至10號機早就完成防治設備更新的可行性研究，捍衛市府草案「確實可行」，環保署書面審查一周就退回，理由仍為資料缺漏未有補充。

比林佳龍更嚴 「盧版本」被連退兩次

由於「盧版本」二度被退，台中市府今年2月15日乾脆重送最初的林市府草案，函文措辭強硬指出，中火不願在燃氣機組上線前拆除老舊燃煤機組，既然能源轉型前中火必須運轉部分燃煤機組，台中市府自有必要訂定更嚴格的排放標準，並強調去年就依會商會議結論與台電協商，環保署應「盡速核定草案」以維護市民健康。

環保署3月4日回文表示，此案內容複雜、關係重大，不走一個月內核定與否的規定，將延長核定時間，但未給予明確期限。同時要求台中市府具體說明各項排放訂定依據、草案援引國外管制內容、實施日期依據及工程可行性等三大項目。

備轉容量不足？ 中火不願提早更新機組

環保署5月12日更召開專家會議，結論認定排放標準應依健康風險評估、防制技術可行性訂定，第四度退回草案。知情人士透露，台電強力要求實施日期從2022年延至2026年，方能配合5至10號機改善期程，但據台中市府掌握資訊，台電曾提出可行性研究，5至10號機可每年更新兩部、3年即可完工，若早在去年就通過草案，就可符合草案實施期程，但中火卻規畫2023年才要開始第一部機組改善工程，主因是擔心備轉容量不足，讓台中市府無法接受。

據了解，台中市府近日已備好第五次送件，但知情人士指出，環保署近兩年在大大小小會議刻意刁難，不解為何擋住這份可改善台中空汙的草案，未來也不期待通過。

環保署：送件版本不同 不應讓環保署背黑鍋

環保署回應，台中市府歷次送件版本不同，第一次是在林佳龍市府時期送件，後來市長換屆又提出第二個版本，今年三年盧市府放棄新版本草案，再度重送林市府的舊版本，中間有些轉折，不能根據第一版本送件時間來指責環保署卡了兩年，「讓環保署背黑鍋」。

環保署說，上次專家會議認為，草案應加強風險評估結果，且重金屬「錳」為地殼主要元素，不一定為中火燃煤造成，草案卻照樣增訂納管，有必要重新檢討。目前尚未收到台中市府函送新的資料，若收到會依法審核並進行後續程序。

台中市 環保署 中火

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