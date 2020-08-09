中火條款卡兩年 環保署挨批技術性阻擋為中火開綠燈

再一個多月中南部又要迎來霧濛濛的空汙季，台中市府制定中火條款盼改善空汙，兩年來卻「四進四出」環保署，遲未核定。環保人士痛批環保署「技術性阻擋」，無視台中市民健康，刻意不讓草案過關，形同為中火「一路開綠燈」。

立委陳椒華中部服務處主任許心欣指出，「台中市電力設施空氣汙染物排放標準修正草案」討論多年，前台中市長林佳龍卸任前幾個月才匆忙送審已令人傻眼，未料至今仍卡在中央。台中生煤條例被宣告無效後，此草案對中火排汙管制相形更為重要，非常擔心無法如期於2022年執行。

許心欣表示，對中火制定更嚴格的排放標準，「是對中部民眾的交代」，環保署刻意技術性阻擋、拖延草案實施，還以錳為地殼元素來卡關，很多排放標準其實已經很寬鬆，環保署「幫中火想太多」，實在令人不解。

許心欣質疑，草案進出環保署兩年卻遲遲無法核准，「兩造誰在拖延？不想讓加嚴標準盡快實施？」尤其草案預定2022年10月上路，這幾個月應盡速通過草案，就能給予中火兩年的改善期限，不要因為程序不完備就往後延。

爭好氣聯盟發言人石毓菁表示，燃煤是重金屬汙染物主要排放源，2016年台中市健康風險評估報告顯示，重金屬一級致癌物對台中市民影響劇烈，對人體毒害更甚PM2.5，無法新增或加嚴排放非常不合理。

石毓菁批評，草案延宕近兩年，等同民眾健康持續被毒害，環保署一再幫中火開綠燈，又綁架加嚴標準，應擺脫「燃煤守護者」的角色，盡快通過草案。

環保署5月決議退回草案，其中一個理由是重金屬「錳」為地殼主要元素，跟燃煤不一定有直接關係，不宜新增納管。台灣健康空氣行動聯盟理事、彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文說，錳吸入過量仍有害健康，即便不是燃煤汙染「主角」，但既然有害，就沒有理由不管制。