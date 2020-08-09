AED也會老 專家籲建立管理制度

聯合報 / 記者楊雅棠簡浩正／台北即時報導
專家表示AED置後的管理才是更應重視的問題。記者楊雅棠／攝影
專家表示AED置後的管理才是更應重視的問題。記者楊雅棠／攝影

自動體外心臟電擊去顫器（AED）是發生院外停止心跳的救星，但除了監察院糾舉使用率不高外，專家也直言，建置後的管理才是更應重視的問題。

2013年遠見雜誌曾做了22縣市AED設置狀況比較調查，當時洋洋灑灑的排名讓許多吊車尾的縣市急得跳腳，四處與地方企業、善心人士聯合辦理AED捐贈儀式，讓AED數量進入快速上升期。

但社團法人台灣公眾除顫發展協會秘書長吳俊毅表示，AED設置數量從第一年約千台至今破萬台，數量並不低於美日等先進國家，卻有區域不均問題，光雙北市就佔了近四成，而偏鄉地區則比例較低；反觀新加坡雖未公布數量，但做到全國每兩個街區就配備一台AED，讓意外發生時民眾就近使用。

除此之外，當初如雨後春筍般的增設，但賣方(經銷商)售後不理，後續妥善服務率低、人員專業訓練不足、耗材費用價格過高無法負荷，既無罰責等因素，迄今已有多家廠商退場，讓不少民眾與店家選擇放棄購置耗材或重新購置AED。

吳俊毅說，AED的管理上也有許多問題，根據協會實地勘查，有些AED和一開始設立時填報的保管人不同、有些現場有AED但不一定能用，甚至有整台不見的情形；還發現有些保固期滿的AED被廉價回收再轉賣或租賃情形，品質無法控管。

台大醫院雲林分院副院長、急診部主治醫師馬惠明則表示，AED的推動已近十年，許多機器也屆齡汰換，目前衛福部也正推動「PAD2.0計畫」，趁此機會除重新檢討機器佈建外，也應建立系統，並加強抽查，隨時更新資訊。

台大醫院 偏鄉

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