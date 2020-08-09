推APP助民眾找AED？ 官方坦言「利人不利己」推動難

國際間相繼開發科技工具，如運用無人機載運AED或開發APP讓民眾協助運送來提升AED可近性。台北市政府消防局、衛生福利部以及保全業者共同研發「全民守護者」APP，除揭示全國公共場所AED地圖，當有人突然心跳停止倒下時，也可透過APP呼叫119，再通知周邊的志願者取得最近的AED病人周遭的「守護者」先行前往CPR，或是取得最近的AED帶到病人身邊，在救護車到達前，爭取時間及時展開救援。

不過，專家表示，台灣現行萬台AED雖有上述APP可搜尋，但在其設置與數量更新上仍不夠完善，且資訊傳遞不夠及時，未來仍有改進空間。

新加坡自2015年起開發「myResponder 」APP，報案的同時案件可同步顯示APP，並顯示AED地圖，呼喚500公尺範圍內的志願者，攜帶AED前往案件地點；英國消防局則自西元2017年開始試辦無人載具運送AED 計畫，當119 接收電話同時 ， 由EMS（Emergency Medical Services，急診醫療服務）遙控無人直升機，將運送AED到患者身邊。

事實上，台北市政府消防局、衛福部與保全業者共同研發「全民守護者」APP，顯示全國公共場所AED地圖，當有人突然心跳停止倒下時，也可透過APP呼叫119，再通知周邊的志願者取得最近的AED帶到病人身邊。

然而，呼叫服務目前僅限台北市，北市消防局緊急救護科科長黃曉芳表示，該APP目前推行一年半來，僅1萬9千人下載，且只有8000人註冊可接受「召喚」，或許是因此APP是「利人而非利己」，推動上顯得吃力。

社團法人台灣公眾除顫發展協會秘書長吳俊毅表示，雖現在政府設有APP，但設置與更新上不夠完善，如地圖白天晚上皆顯示捷運站有設置AED，但實際上結束載運時間根本無法入內取得使用，沒有即時的資訊傳遞，也有地點早已取消設置但未更新。

台大醫院雲林分院副院長、急診部主治醫師馬惠明則認為，使用APP「隨機召喚民眾」，可遇不可求。因此或許可建置系統將AED即時資訊回報到消防中心，只要民眾報案，中心便可教他們如何施作CPR和指示AED的位置；或是可與計程車或是外送業者結合，一旦接獲報案，消防中心可派遣至APP，由鄰近的「AED車隊」接單，將AED載往事發地點。