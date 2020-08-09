萬台AED使用率低 專家直指「這裡」出問題

近日溺水事件頻傳，若能以「心肺復甦術」（CPR）和「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）及時搶救，部分性命是可挽回的。七月初台中市便有一名男子參加早泳，進入泳池後突然失去意識溺水，所幸救生員趕緊將他救上岸並施行CPR，打119求援時也取出AED備用，急救後恢復呼吸心跳。

據急診醫學會統計，每年約有二萬名患者於到達醫院前沒有正常心跳，若救護車上配有緊急醫療救護人員在車上施予心臟電擊，可將患者存活率從不到1％提升到5％；如果進一步在公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器，患者存活率則可達38％。

但監察院日前調查發現，自2013年起，雖然政府大量建置AED，每月的使用次數平均僅10件左右，使用率並未隨之上升，根本問題在於有需求的病人找不到AED，而AED旁的民眾找不到病人，認為應效法英國或新加坡等國，推動尋找AED的APP，提升使用率。

台大醫院雲林分院副院長、急診部主治醫師馬惠明表示，不應該關切多少AED被使用，而應將重點放在有多少院外停止心跳的人，接受到AED的急救，而目前根據推斷，院外停止心跳的人，僅約6％至8％，還有很大的進步空間。

他表示，以過去推動CPR的經驗，提升AED使用不僅是推廣APP，還需要多方面的努力。20年前院外發生心跳停止的人約僅1％至5％曾接受CPR，透過修法、刪除口對口人工呼吸、教育簡化等方式，減輕民眾疑慮並加強認知、技術，目前已提升至約30％曾接受CPR。

根據研究，在公共場所推行AED可提升兩倍存活率，因此從2011年開始訂定AED的發展策略，包括修訂「好心人保護法」，讓民眾不會因救人不成遭受罰則，而願意伸出援手；也針對高密度、高效益、高風險以及難到達四種特性的地方，訂出八大類公共場所應設置AED，包括交通要衝、學校、大型購物場所等。

但可惜的是，從未考量過場地大小與設置數量的問題，社團法人台灣公眾除顫發展協會秘書長吳俊毅表示，如「萬人演唱會場所」與「僅百人大小電影院」都可只裝一台，且設置不具強制性也無罰則，業者真不裝也無法可罰。

另外，場所設置的確切地點也無明確規範，例如學校雖是設置AED場所的大宗，但民眾對於AED「在學校的哪裡」卻搞不清楚，有些設在保健室、有些設在警衛室，甚至還有「營運時間」，非辦公時間，AED被鎖在教室內，也無法取得。

馬惠明建議，如果在場所有明確標示AED的指標，或是規範固定設置於「門口」、「操場邊」等，養成民眾「直覺式」的思考前往拿取，或許比打開APP找尋還要快速。

吳俊毅表示，許多急救相關組織曾提出可在全台逾兩萬家便利商店裝置AED，並免責店員救人不受罰等提議，但遭出席業者以加盟店不好管理等因素拒絕，甚為可惜；若能利用便利商店密度高且24小時的便利性，絕對可使AED使用率上升。

馬惠民表示，新階段的AED推動，除了使用智慧裝置達到尋找和社群呼叫AED派遣，場所設置必須考量開放時間和立體空間外，也希望將AED成為公民教育一部分，仿效日本，須先受過AED教育，才可取得客車、計程車駕照，讓設置美意不流於形式。