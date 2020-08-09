榮譽步道師手作步道 再現台灣山林之美

傳統山林古道的施作，需要許多充滿智慧的工法和技藝，而不是現今慣用的水泥化工程。台灣千里步道協會今舉辦第二屆榮譽步道師頒獎典禮，向一生胼手胝足守護山林古道傳統的步道師致敬。

本屆的三位榮譽步道師得主，分別是來自屏東阿禮部落的魯凱族杜忠勇、花蓮初英山社區的林先朝、新竹外坪的客家人范光政匠師，他們是由「屏東科技大學社區林業研究室」、「花蓮縣初英山文化產業交流協會」、「新竹縣北埔鄉南外社區發展協會」推薦後，經由九位專家學者劉克襄、賀陳旦、郭瓊瑩、吳瑪悧、徐如林、陳板、吳夏雄、翁注賢、黃于波等審定。

客家公共傳播基金會董事長陳板表示，步道師得主范光政是住在新竹外坪的客家人，一生務農，但他卻擁有天生的藝術工匠天分，靠著年輕時觀摩師傅施作當地拱橋等工程，耳濡目染學習到打石、剖石技藝。他一生遵循傳統自然工法，至今仍廣泛運用於生活之中。他推薦大家放假時，可以到訪台三線上的北埔慈天宮、關西東安古橋等，欣賞這些先人運用自然工法施作的作品及智慧。

客家公共傳播基金會董事鍾寶珠指出，住在花蓮的步道師林先朝，年輕時向師傅學習砌石後成為砌石工匠，而這十年來戮力協助初英山社區傳承傳統工藝，絕不用速成的水泥。近年林先朝更和公部門合作，如和水利署第九河川局一起為木瓜溪華隆及初英堤段高灘地施作，或是和客家委員會合作進行客庄環境營造工程等，透過公私合作，讓更多人採用自然古法美學。