一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

中央氣象局今天在臉書預報天氣，未來一周受到薔蜜颱風和低壓帶來臨影響，周一到周三全台有雨，其中周二各地都有豪雨可能，務必要攜帶雨具。

氣象局說，薔蜜颱風今天從日本琉球海面快速北上遠離後，跟隨在後的低壓帶馬上就要北抬影響到台灣。受到低壓帶來臨影響， 周一到周三降雨較顯著。

氣象局說，周一低壓帶逐漸影響，南部、台東雨勢較大，會有大雨甚至短時豪雨出現，請大家特別留意，其他地方亦可能出現較大雨勢。

氣象局說，周二不只是南部跟台東，而是全台有明顯雨勢，並皆要留意大雨或短時豪雨。

氣象局說，周三隨著低壓帶減弱，整體雨勢稍微趨緩，但西半部仍有大雨出現的可能。

氣象局說，周四之後，太平洋高壓增強，各地逐漸恢復穩定天氣，西半部及東半部山區有午後雷陣雨。且南台灣仍影殘存雲系，南部及台東降雨不僅於午後。