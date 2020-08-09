「蔬活后里·魅梨無限」在草悟道提前促銷暖身

台中市后里區生產的蔬果農特產品，在國內響有極高知名度，今(9)日在草悟道舉辦促銷會，為15日起兩天在月眉觀光糖廠重舉行的「蔬活后里·魅梨無限」蔬果產業文化活動暖身。

后里區長賴同一表示，后里屬於亞熱帶季風氣候的範圍，氣溫及相對溼度都平均適當，每種農產品質十分優質，在國內有口皆碑。

后里區公所為提高在地蔬果等農特產品，為月眉糖廠舉辦的「蔬活后里˙魅梨無限」暖身，今天先行在草悟道舉辦促銷會。賴同一為達到有效促銷，挺身充當叫賣哥強力推銷，擔任一日超級銷售員，立法委員楊瓊瓔也出席力挺，一起把后里高級品的水梨、紅龍果推銷出去。

賴同一表示，15、16日兩天，后里蔬果產業文化活動「蔬活后里˙魅梨無限」將假月眉觀光糖廠舉，為了讓活動更熱鬧，特別邀請人氣歌手梁文音及吳申梅熱情演出，還有親子互動表演及在地優質表演團體接力演出。

活動期間，也會不定時推出水果、果汁、傳統米食品嚐，活動有吃、有買也有看，還有高接梨趣味競賽、紅龍果展示、蔬果創意DIY、幸運得主就是梨及各蔬果產銷班設立農特產品展售攤。