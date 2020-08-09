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口罩瘋又起？藥局：民眾憂社區有無症狀感染者趕買口罩

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市的藥局工作人員，趁著空檔趕緊抓時間分裝口罩。本報資料照片
高雄市的藥局工作人員，趁著空檔趕緊抓時間分裝口罩。本報資料照片

口罩又快變成全民運動了嗎？高雄市藥局反映，近期買口罩民眾的確又變多了，雖然不至於像疫情初爆發時那麼瘋狂排隊，但可以看出民眾憂心社區是否有潛藏的無症狀感染者？且時序進入立秋，擔心秋冬疫情又起，還是多買口罩備起來比較心安。

藥局星期五配送星期六與星期一兩天份的口罩，藥局在周日可以決定賣或不賣。高雄藥師反映，這個星期有湧現買口罩人潮，憂心台灣秋冬再爆發新冠肺炎疫情，前副總統陳建仁幾天前還說今年秋冬武漢肺炎恐和流感同時爆發，呼籲民眾年底前備足3個月口罩。

高雄市藥師公會發言人黃芬民表示，近日一些國外確診個案也讓民眾憂心，因為是從台灣出境的，是不是台灣有無症狀的新冠肺炎感染者？加上這幾天彰化進行萬人抗體進行檢驗，雖然結果還沒出來，但台大公衛學院已透露，確實有部分受測者的受測結果為「曾感染」，推測可能有無症狀感染者在社區內活動。

黃芬民說，6月1日口罩購買進行雙軌制，民眾可以買防疫口罩，也可以購買整盒口罩，實況是，藥局也叫不太到貨，一般民眾都抱怨，整盒口罩真的很難買到。健保社區藥局配送的口罩，近期買口罩的人的確變多了。

口罩 新冠肺炎 疫情

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