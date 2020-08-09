大腦溫故知新 充足睡眠有助保留記憶

睡眠有助保留記憶！睡眠是一天當中不可或缺的部分，加州大學聖地牙哥分校醫學院近期一項研究進一步顯示，睡眠能幫助大腦保留舊有記憶，讓人類不會因為學習新事物而忘記原本擁有的技能，且充足的睡眠還能降低肥胖與心血管疾病的機率，更能提升專注力。

新、舊記憶競爭

根據《每日科學》報導，研究團隊透過計算模型模擬大腦在睡眠與清醒狀態時的運作情形，了解人類在睡覺時大腦如何保存新進與舊有記憶。研究人員表示，人體入眠後大腦也沒閒著，它會不斷整理記憶，將新、舊記憶一起不停重複播放。

重複回放記憶能幫助腦中的神經元同時儲存數個互相干擾的記憶。人類每天都在學習新知，而新的知識會跟舊的知識「競爭」腦容量，此時只有睡眠能讓兩者和平共處。例如，打網球時會用到的肌肉部位可能會跟打高爾夫球時有所重複，但用法不盡相同，這時就必須靠人體睡眠時大腦的運作機制確保人類不會因為學了大高爾夫球而忘了如何打網球。

保留記憶功能

研究人員推測，睡眠保留記憶的功能，可能是現代人工智慧比不上人類的原因之一。現代的電腦系統無法持續學習，當其獲得新知後，很快就會淘汰掉舊有的知識。如果能將人體在睡眠時保留記憶的功能加入人工智慧系統中，或許能讓該系統更進步。

根據《Medical Xpress》報導，研究第一作者巴熱諾夫表示，充足睡眠不只能讓人體保持健康，也有助人類持續從經驗中學習、開拓新知識以便適應快速變遷的世界。而上述研究結果或許有機會幫助到有學習障礙的人，讓醫學界研發出新方法，改善大腦記憶與學習的功能。

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