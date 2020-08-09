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快速起身會頭暈 失智症風險增加

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導
近期研究顯示，若快速站立時血壓「收縮壓」降低超過15毫米汞柱，會增加未來得到失智症的風險。(photo by PxHere, CC0 public domain)
近期研究顯示，若快速站立時血壓「收縮壓」降低超過15毫米汞柱，會增加未來得到失智症的風險。(photo by PxHere, CC0 public domain)

突然起身會頭暈較容易得失智症！有些人在快速站立時會感到頭暈目眩，這是姿勢性低血壓造成的。姿勢性低血壓在台灣相當普遍，而近期研究顯示，若快速站立時血壓「收縮壓」降低超過15毫米汞柱，未來得到失智症的風險將提升。該研究發表於《神經病學》期刊中。

根據《Medical Xpress》報導，研究團隊找了平均年齡約73歲的2131位受試者進行實驗，這些受試者最初都還未得到失智症。研究團隊在研究一開始以及1年、3年、5年後測量受試者血壓，其中有15%的人有姿勢性低血壓，快速站立時9％的人血壓收縮壓會降低超過15毫米汞柱，6%的人血壓舒張壓會降低超過15毫米汞柱。

經過12年後，受試者當中共有462人得到失智症，比例大約是22％。而快速站立時血壓收縮壓降低超過15毫米汞柱的受試者，得到失智症的機率比起沒有此症狀者高出了37%。

根據《Eurekalert》報導，此外，研究團隊也依據受試者12年間血壓變化的多寡將他們分成3組人馬。血壓收縮壓變化最大的組別當中有24%的人最後得了失智症，收縮壓變化最少的組別中只有19%得到失智症。排除其他失智症危險因子後，研究團隊發現，血壓收縮壓在12年間變化最大的組別比起變化最少的組別，得到失智症的機率高了35%。

不過研究人員表示，上述研究屬於觀察性研究，還不能得知因果關係。此外，研究另一個重要的不足點在於，研究團隊將阿茲海默症與血管性認知障礙症統稱為失智症，若做出區別研究結果會更準確。

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失智症 阿茲海默症

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