偽出國造成健保卡出現出境註記 移民署：已更正刪除

近日偽出國、微旅行盛行，不少航空公司推出民眾搭乘飛機在台灣上空遨遊，但因為疫情期間，移民署與健保署合作，當民眾出境時，健保卡會自動和移民署系統連線，顯示出境紀錄的註記，這導致參加偽出國旅程的民眾，可能在就診時出現無法就診的情況。

移民署發現這個情形，昨天晚間10時許，立即聯繫健保署檢查相關旅客資料並刪除註記，目前所有旅客紀錄均已完成更正。

移民署說，有關旅客參加航空公司「微旅行」類出國專案航班，下機後赴診所就診，被誤為有出國紀錄而無法就診，移民署檢查發現部分旅客資料因傳送資料作業時間差，導致傳送健保署資料有誤。

移民署解釋，這次主要是相關機關資料傳送流程造成，移民署對此表示會再檢討相關程序，確保不再發生類似情形。移民署配合防疫，每日數次提供資料給相關機關，作業項目繁雜，移民署表示，目前第一時間即啟動聯繫機制刪除旅客出國註記，避免旅客權益受損。