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「毒草」銀膠菊從沿海入侵到市區 彰化175公頃淪陷

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
銀膠菊入侵市區，鹿港鎮近日進行治工作。記者林敬家／攝影
銀膠菊入侵市區，鹿港鎮近日進行治工作。記者林敬家／攝影

外來種銀膠菊在中部蔓延多年，從沿海區域入侵到彰化的停車場，鹿港鎮公所7月底陸續發包針對銀膠菊生長密集處噴藥除草，彰化縣農業處統計，銀膠菊全縣土地覆蓋面積約有175公頃，針對外來種銀膠菊以及小花蔓澤蘭等民眾較常接觸到的外來植物，每年申請約80萬經費防治。

銀膠菊開花時外觀類似滿天星，幼苗則近似艾草，不知情的民眾當成野花易誤將其作為插花材料、栽培觀賞，甚至採集食用，在外國發生過民眾中毒，有「國際毒草」之稱。

鹿港海埔里過去就有老農在海邊橡皮壩旁種南瓜，除草時誤觸到銀膠菊，草越割手越麻，趕緊騎車就醫，到醫院急診時手、腳都開始麻痺，非常嚴重，幸好醫師及時注射救治，鹿港鎮評估銀膠菊目前蔓延地區包括頂厝、溝墘等12里，公所今年在最近一期稻作收割後進行噴藥除草，零星區域以人力或簡單器具拔除，農地則農耕機具翻除。

鹿港鎮長許志宏表示，今年夏天特別熱，人力去除大面積的銀膠菊有困難，針對大面積農地、閒置荒地，公部門在必要時可以化學藥劑進行防治。

外來種植物具有繁殖強特性，每年春天到夏季生長旺盛，彰化師範大學生物系助理教授姜鈴說，大部分防治工作都要在秋天開花前進行砍除或噴藥，銀膠菊對鹽度忍耐性高，是一年生植物，每年10月之後在海邊看不到讓人失去警覺，但到了第二年往往大爆發，銀膠菊素除了會引發過敏，也抑制其他生物生長，目前台灣對於銀膠菊還沒找到有效且經過測試的根除方式。

縣府農業處林務暨野生動物保護科長蘇啟懷說，銀膠菊的腺毛、短柔毛及花粉易造成人體過敏性反應，沿海鄉鎮較多，分布於田梗、農路兩旁、荒廢空地等地，，執行防治工作時應穿長袖衣物、戴手套和口罩，接觸後儘速洗手，拔除後植株可放在黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚燬。

鹿港鎮近日進行銀膠菊防治工作。記者林敬家／攝影
鹿港鎮近日進行銀膠菊防治工作。記者林敬家／攝影
銀膠菊入侵市區，鹿港鎮近日進行治工作。記者林敬家／攝影
銀膠菊入侵市區，鹿港鎮近日進行治工作。記者林敬家／攝影

鹿港 農地

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