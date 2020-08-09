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貼近千年遺址學考古 清水牛罵頭一日遊內行玩門道

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
牛罵頭文化園區司令台兩側的清水神社狛犬，是熱門的打卡拍照景點。圖/台中市政府提供
牛罵頭文化園區司令台兩側的清水神社狛犬，是熱門的打卡拍照景點。圖/台中市政府提供

台中市清水區「牛罵頭遺址文化園區」一日遊可看山、望海、玩展覽，尤其內行的看門道，園區內有千年的新石器時代文物和遺跡，登上觀景台將海岸線美景盡收眼底。

清水區舊稱牛罵頭，牛罵頭遺址文化園區座落鰲峰山公園，占地1.66公頃，園區內有中部第一個「命名考古遺址」牛罵頭考古遺址，距今約3500年新石器時代中期的文化代表「牛罵頭文化」。

出土陶器以紅、褐色繩紋陶為主，園區地底下蘊藏豐富的文化層堆積，地面歷經日據時期清水神社、光復後陸軍營舍等不同時期的用途，是處蘊藏豐富歷史文化意義的空間。

原台中縣政府2001年設立牛罵頭遺址文化園區，分期修繕整建，園區兼具保存文化資產與展示教育的用途，展出文化遺址丶出土文物典藏、介紹考古挖掘方式等，認識史前人類的生活面貌和拓墾歷程，也保存神社遺跡和軍事營區建築。

文化局表示，牛罵頭遺址文化園區有8棟館舍，還能在體驗舘動手挖掘，貼近考古學家發現文物的驚喜，還有恆溫恆濕保存出土遺物的典藏室，近年更新展場空間，以多媒體方式介紹考古遺址與臺中市各古文化分期，用動畫模擬史前人類如何利用石器狩獵捕魚、如何製作陶器吃飯生活等，用輕鬆活潑的方式讓民眾親近考古文化。

每個月第二個和第四個週末有文化資產志工導覽，帶領民眾穿梭園區，深入瞭解牛罵頭遺址文化園區的特色。

文化局長張大春指出，在園區四週的大型文物是考古遺址出土的珍貴界牆與駁坎；邊坡的陸軍崗哨可懷舊，司令台兩側的清水神社狛犬是熱門的打卡拍照景點，兩旁的石燈籠遙想當年清水街區的繁華。

逛累了，就到「山步館」吃蛋糕、喝咖啡充充電，購買外帶飲品還有9折優惠，可使用振興券及藝fun券。

牛罵頭遺址文化園區每週二至週日早上9點至下午5點半免費開放參觀，民眾也能到鄰近的「港區藝術中心」欣賞展覽和演出，知名的打卡拍照點「清水眷村文化園區」感受懷舊時光，到清水老街品嘗道地的清水米糕，在高美濕地享受浪漫的夕陽餘暉，完成1日輕旅行！

牛罵頭文化園區戶外的文化遺址。圖/台中市政府提供
牛罵頭文化園區戶外的文化遺址。圖/台中市政府提供
牛罵頭文化園區保留昔日軍方營舍。圖/台中市政府提供
牛罵頭文化園區保留昔日軍方營舍。圖/台中市政府提供

遺址 考古 文物

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