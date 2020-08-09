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全家小小店長活動再升級 攜手靖娟基金會推交安宣導版

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店期許透過簡單、方便的店舖零錢捐行動，將社會大眾的愛心和資源做最有效的運用。（左起全家便利商店集團會長潘進丁、教育部部長潘文忠、交通部政務次長王國材、靖娟基金會董事長林志嘉）圖／全家便利商店提供
全家便利商店期許透過簡單、方便的店舖零錢捐行動，將社會大眾的愛心和資源做最有效的運用。（左起全家便利商店集團會長潘進丁、教育部部長潘文忠、交通部政務次長王國材、靖娟基金會董事長林志嘉）圖／全家便利商店提供

暑假是許多孩童最期待的時光，但也是兒童發生意外的高峰期！根據交通部統計，近3年未滿12歲兒童，有24,095人因交通事故傷亡，其中穿越道路及忽然衝進馬路，是兒童發生走路事故的兩大主因。

全家便利商店長期關懷兒少議題，宣布與靖娟兒童安全文教基金會攜手合作，運用通路優勢，從全台超過3,600間零錢捐店舖據點、40位全家校園交通志工助教、30場交通安全宣導版的小小店長活動共3大面向推動，協助孩童從小扎根交通安全教育。

全家首波靖娟公益零錢捐檔期為即日起至10月6日止，預計募款近千萬，所募款項將用於推廣兒童交通教育安全，包含研發交通安全教案、培訓交通教育志工、500堂校園交通安全教育課程、25場交通實境體驗講座、5,000份校園教材等，進而協助兒童學習避開危險，正確應對交通環境。

另外，全家招牌品牌活動「小小店長體驗營」也首度在全台30間店舖規劃交通安全宣導版，扣合兒童交通安全教育概念，讓孩童體驗小小店長之餘，同步學習交通安全知識。民眾可以透過店舖電話、或加入店舖LINE群組報名，體驗內容除了商品上架、櫃檯結帳、品保教育之外，更加入穿越道路5步驟等交通安全趣味互動，同時也將傳授家長如何安全牽小朋友過馬路。

而靖娟基金會也將指導「全家」店長、總部同仁兒童安全教育宣導技巧，未來將會有40位全家熱血志工協同靖娟基金會一同前進校園，變身交安小隊長，讓小朋友開心出門、安全回家。

全家小小店長交通安全宣導版，傳授孩子穿越道路5步驟，並教導家長如何安全牽小朋友過馬路。圖／全家便利商店提供
全家小小店長交通安全宣導版，傳授孩子穿越道路5步驟，並教導家長如何安全牽小朋友過馬路。圖／全家便利商店提供
全家首波靖娟公益零錢捐檔期為即日起至10月6號，預計募款近千萬，所募款項將用於推廣兒童交通教育安全。圖／全家便利商店提供
全家首波靖娟公益零錢捐檔期為即日起至10月6號，預計募款近千萬，所募款項將用於推廣兒童交通教育安全。圖／全家便利商店提供

事故 募款 便利商店 全家

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