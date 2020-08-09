下肢疼痛不可輕忽 護理師：留意血管出問題

日前有一名72歲婦人要走路到菜市場，短短路程中出現左下肢疼痛，需多次短暫休息，不堪其擾到醫院就診，經檢查發現罹患周邊動脈阻塞疾病，護理師提醒，許多老人家以為手腳酸痛是正常老化現象，延誤診斷及治療時機，不可輕忽身體警示。

衛生福利部桃園醫院心臟內科病房護理長林玉霞表示，該名7旬婦人在接受經皮血管內血管成形術（PTA）及血栓溶解藥物治療後已獲得改善，她說，若身體突然出現單腳水腫泛白、皮膚看起來透亮，感覺冰冷、麻、皮膚潰瘍不易癒合，有可能是下肢血管出現阻塞。

林玉霞指出，一旦發生腿部肌肉因運動而引起缺血、缺氧，造成間歇性跛行，常會因為走路而引發，休息時獲得改善，若嚴重缺血，連休息都無法獲得足夠的供血量，疼痛無法緩解時，可能導致組織壞死，甚至有截肢的風險，不可不留意。

林玉霞建議，日常生活要控制體重、適度運動、吃東西要特別注意，需避免動物性脂肪，採植物油，盡量食用油脂較少的白肉，如雞肉、魚類等，並控制血糖於理想範圍，另外，無疾病限制每個人一天需喝2000cc的水量，約3至4瓶寶特瓶。

癮君子更需戒菸，二、三手菸也要盡量避免，林玉霞說，菸是最大的危險因子，尼古丁會造成動脈硬化，加速血管攣縮，抑制側肢循環的形成。