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薔蜜颱風短命偏弱 吳聖宇：要注意的是熱擾動

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年第5號颱風薔蜜將在今天快速掠過台灣以東。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」
今年第5號颱風薔蜜將在今天快速掠過台灣以東。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」

今年第5號颱風薔蜜今天凌晨2時形成，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，將在今天快速掠過台灣以東，走琉球群島一帶北上後趨向朝鮮半島南端，速度非常快，結構明顯不對稱，東強西弱，強度發展有限，預期是一個短命且偏弱的小颱風，對台灣天氣無明顯影響機會。

吳聖宇說，目前要注意的仍是在呂宋島西方的低壓擾動95W，未來將沿著季風強風軸北上，明天趨向巴士海峽，後天經過台灣附近，它本身的強度發展有限，可能頂多就是一個熱帶性低氣壓等級，但是有機會帶動西南季風強風軸趨向台灣。

他說，明天台灣的天氣開始轉趨不穩定，南部、恆春半島有局部短暫陣雨，山區的午後雷雨也將變得明顯，有局部大雷雨發生機會，後天到周三受低壓擾動通過以及季風強風軸影響，水氣多，大氣不穩定，中南部、東南部有陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現機會，中北部、東北部要留意午後旺盛熱對流帶來大雷雨的可能性，天氣不佳，有任何活動安排都要特別注意小心。

周四之後高壓西伸增強，天氣恢復到夏季的山區熱對流降雨，並且將會延續到周末期間，溫度再度偏高，又會有出現局部極端高溫的機會。

大雷雨 颱風 高溫 雨量

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