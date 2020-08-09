家樂福台北第一家老店熄燈 業者：暫停營業重整再出發
家樂福南港店粉絲團於7月底發出公告，表示為了營運優化及策略整合，將從8月8日起暫時停止營業，令許多老南港人紛紛在網路上發文表達不捨。
家樂福南港店已營運30年，是台北第一家店，雖然交通便捷，捷運、公車、火車都能到達，也有停車場，但因為位於老舊住宅大樓，過往一直有顧客反應樓面低矮有壓迫感、動線混亂等，加上周邊鄰近內湖、大直店，空間更大更新，使得南港店定位逐漸變成在地區域超市的感覺。
公告指出，停業期間將由周邊分店（汐科店、內湖店、大直店、內湖東湖店等）和家樂福線上購物持續提供服務，並確保顧客和會員的權益。家樂福也表示，由於是老店所以內部有很多需要調整規劃，暫時還沒有正確重新開放營業的時間。
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