家樂福台北第一家老店熄燈 業者：暫停營業重整再出發

今年第5號颱風薔蜜今天凌晨2時形成，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，將在今天快速掠過台灣以東，走琉球群島一帶北上後趨向朝鮮半島南端，速度非常快，結構明顯不對稱，東強西弱，強度發展有限，預期是一個短命且偏弱的小颱風，對台灣天氣無明顯影響機會。

2020-08-09 10:56