退而不休1／忙碌超過60年 彭汪嘉康：盡責活過就不怕死亡

台灣癌症醫療之母彭汪嘉康明年將退休返美。她年近88歲，至今每週看診，保持忙碌超過60年，不怕失敗、遇到挫折「睡一覺就好」，自覺盡了責任，「最後一天到來我不會害怕」。

台灣數十年前腫瘤臨床治療和研究都不強盛，許多病人為求生，必須跨海到美國求援。何以台灣當前癌症醫療和研究可與國際並駕齊驅？幕後功臣是中央研究院院士彭汪嘉康。

走進彭汪嘉康在萬芳醫院的辦公室，大大的辦公桌上堆滿研究書籍和文獻，身材嬌小的她坐在桌前，感覺隨時會被資料海淹沒。在辦公室一側牆面，掛著一張特別引人注意的照片，那是1946年，美國衛生研究院（NIH）全體住院醫師的合影，在數十人中，彭汪嘉康是其中唯一的女性。

彭汪嘉康開創許多女性第一的紀錄，在當年女性多只能在家相夫教子的年代，她是台大第一位女外科醫師；在美國從臨床轉入基礎醫學工作後，她發現染色體異常與癌症的關係，且孕婦可以透過抽血檢驗，事先得知胎兒的性別，因此在1971年成為美國史上第一位獲頒亞瑟弗萊明獎（Arthur S. Flemming Award）的女性及外籍人士。

彭汪嘉康接受中央社記者採訪時表示，雖然得到很多女性第一的成就，但不是因為她身為女性而能佔到便宜，而是她比男性做得更好、用實力讓人不容忽視。

她不間斷地工作超過60年，卻從來不覺得累、不覺得苦。直到今年9月，她將滿88歲，仍持續研究從未停止，且每週看2次診，驚人的體力和毅力讓年輕醫師讚嘆不已。

記者問如何長保工作熱情；彭汪嘉康說：「我每天都工作，覺得很理所當然，從未覺得是負擔。」因為保持忙碌，每天都是值得期待、全新的一天。

實驗室的日子總是與挫折相伴，彭汪嘉康說，當實驗常常失敗，壓力一定大，有時候一個研究案操作1萬次還是沒頭緒。但她從來不擔心，因為「失敗是很正常的事情」，重要的是從每一次的失敗中找出原因，反覆除錯，最後就會成功。

如果為工作操煩太多，彭汪嘉康笑著說：「那我就大睡一覺，就好了。」

台灣癌症基金會執行長賴基銘接受中央社記者採訪時說，常跟彭汪嘉康到國外出差，不管到哪，也不管抵達時間是白天或黑夜，彭汪嘉康總是精神奕奕。有一次他忍不住問，「怎麼體力這麼好？沒有時差嗎？」彭汪嘉康自在地說，在飛機上就睡覺，下飛機就可以開始工作。

有一年，他們到中國參加兩岸學術交流大會，活動辦在2月冰天雪地的哈爾濱，所有來賓都冷得要死，雙腳發抖地等著大合照。只見彭汪嘉康穿著裙子、一般的靴子，神色自若，讓在場專家印象深刻。多年後，他們都還記得這個「不怕冷的台灣女人」。

在NIH工作時，彭汪嘉康常協助轉介台灣的癌症病人到美國就醫求生，她體認，唯有提升台灣治療品質，才能幫更多人。在1992年推動史無前例的腫瘤專科醫師訓練計畫，第一代學生全是台灣當代權威，包含台大癌醫院長鄭安理、國衛院癌症研究所副所長劉滄梧等。

為了返台參與腫瘤專科醫師訓練計畫，1992年已經60歲的彭汪嘉康，儘管已是NIH部門主管，她還特別回醫院臨床，接受2年癌症專科醫師訓練，又從住院醫師當起。覺得做足準備，才從美國回台，當時已62歲了。

此外，她深信癌症防治不只是醫界和學界工作，應讓全民參與。在1997年創辦台灣癌症基金會，任職副董事長，推動「天天5蔬果」「蔬果彩虹579」等防癌宣導，影響無數家庭。

身為獲獎無數的科學家，彭汪嘉康曾在訪談中談到成功的要素。要做研究，首先頭腦不好不行；其次，必須非常努力，也要有恆心。最後加上「運氣」，一切水到渠成。

彭汪嘉康說，她運氣很好，當年在美國求職碰壁時，剛好有機會到NIH工作，從此投身研究工作。此外，當年她能成功推動腫瘤專科醫師訓練計畫，絕非靠她一人就成，如果沒有政府支持，沒有台大醫院、台北榮總、三軍總醫院院長合作，不派頂尖醫師當學員，就算她請到美國腫瘤學之父柯本（Paul Carbone）當計畫主持人，一切仍難以成功。努力之餘，還需運氣臨門一腳。

另一個彭汪嘉康的「好運氣」，是她擇偶眼光神準。她不諱言，女性投入研究工作外，需要同時扮演好妻子和母親的角色，是辛苦之處。因此更要好好挑選另一半。

彭汪嘉康堅持，不管多忙，都要回家煮晚餐。她的先生會將菜先備好，等她從實驗室回來後快煮一番，夫妻倆陪著4個孩子吃飯。吃完飯，先生繼續陪孩子唸書，或夫妻倆分頭載孩子去上才藝課，她再開車重回實驗室。幸好在美國應酬不多，假日可以多點餘裕陪孩子。

彭汪嘉康笑著說，沒結婚前不知道會遇到好老公，「也要運氣好」。相伴之道是每個人都有不完美的地方，要能體諒彼此的缺點才能長久。

隨年歲漸增，彭汪嘉康終於萌生退意，決定明年離開台灣回美國。她一邊謙虛的說，在台灣，各方專家都對她很客氣，她自覺自己「佔了位置」，想把舞台留給後輩。另一方面，身體也頻頻發出訊號，記性變差了，許多癌症新知得反覆看才能吸收，也令她挫折。

彭汪嘉康說，未來回美國，就是正式把肩頭上的責任卸掉了，也不再擔心了。終其一生，她能做的事情都做了，也交了成績單，自然不會害怕最後一天的來臨。

採訪近尾聲，記者問最後一個問題：「忙碌一生，有沒有什麼遺憾？」彭汪嘉康說，覺得對小孩很抱歉，為了要在美國社會立足，求學階段讓他們隨著媽媽忙得團團轉。

賴基銘表示，彭汪嘉康體力異於常人，有活力又有幹勁，非常熱心助人，而且很愛台灣。她對台灣腫瘤醫學人才培養不遺餘力，桃李滿天下，做出沒有人能比擬的貢獻，也實現醫師科學家典範。