快訊

日職／張奕一軍隨隊 11日起有望先發登板

保時捷男心臟裝支架 被追撞隔1小時後失控撞路樹亡

退而不休1／忙碌超過60年 彭汪嘉康：盡責活過就不怕死亡

中央社 / 中央社

台灣癌症醫療之母彭汪嘉康明年將退休返美。她年近88歲，至今每週看診，保持忙碌超過60年，不怕失敗、遇到挫折「睡一覺就好」，自覺盡了責任，「最後一天到來我不會害怕」。

台灣數十年前腫瘤臨床治療和研究都不強盛，許多病人為求生，必須跨海到美國求援。何以台灣當前癌症醫療和研究可與國際並駕齊驅？幕後功臣是中央研究院院士彭汪嘉康。

走進彭汪嘉康在萬芳醫院的辦公室，大大的辦公桌上堆滿研究書籍和文獻，身材嬌小的她坐在桌前，感覺隨時會被資料海淹沒。在辦公室一側牆面，掛著一張特別引人注意的照片，那是1946年，美國衛生研究院（NIH）全體住院醫師的合影，在數十人中，彭汪嘉康是其中唯一的女性。

彭汪嘉康開創許多女性第一的紀錄，在當年女性多只能在家相夫教子的年代，她是台大第一位女外科醫師；在美國從臨床轉入基礎醫學工作後，她發現染色體異常與癌症的關係，且孕婦可以透過抽血檢驗，事先得知胎兒的性別，因此在1971年成為美國史上第一位獲頒亞瑟弗萊明獎（Arthur S. Flemming Award）的女性及外籍人士。

彭汪嘉康接受中央社記者採訪時表示，雖然得到很多女性第一的成就，但不是因為她身為女性而能佔到便宜，而是她比男性做得更好、用實力讓人不容忽視。

她不間斷地工作超過60年，卻從來不覺得累、不覺得苦。直到今年9月，她將滿88歲，仍持續研究從未停止，且每週看2次診，驚人的體力和毅力讓年輕醫師讚嘆不已。

記者問如何長保工作熱情；彭汪嘉康說：「我每天都工作，覺得很理所當然，從未覺得是負擔。」因為保持忙碌，每天都是值得期待、全新的一天。

實驗室的日子總是與挫折相伴，彭汪嘉康說，當實驗常常失敗，壓力一定大，有時候一個研究案操作1萬次還是沒頭緒。但她從來不擔心，因為「失敗是很正常的事情」，重要的是從每一次的失敗中找出原因，反覆除錯，最後就會成功。

如果為工作操煩太多，彭汪嘉康笑著說：「那我就大睡一覺，就好了。」

台灣癌症基金會執行長賴基銘接受中央社記者採訪時說，常跟彭汪嘉康到國外出差，不管到哪，也不管抵達時間是白天或黑夜，彭汪嘉康總是精神奕奕。有一次他忍不住問，「怎麼體力這麼好？沒有時差嗎？」彭汪嘉康自在地說，在飛機上就睡覺，下飛機就可以開始工作。

有一年，他們到中國參加兩岸學術交流大會，活動辦在2月冰天雪地的哈爾濱，所有來賓都冷得要死，雙腳發抖地等著大合照。只見彭汪嘉康穿著裙子、一般的靴子，神色自若，讓在場專家印象深刻。多年後，他們都還記得這個「不怕冷的台灣女人」。

在NIH工作時，彭汪嘉康常協助轉介台灣的癌症病人到美國就醫求生，她體認，唯有提升台灣治療品質，才能幫更多人。在1992年推動史無前例的腫瘤專科醫師訓練計畫，第一代學生全是台灣當代權威，包含台大癌醫院長鄭安理、國衛院癌症研究所副所長劉滄梧等。

為了返台參與腫瘤專科醫師訓練計畫，1992年已經60歲的彭汪嘉康，儘管已是NIH部門主管，她還特別回醫院臨床，接受2年癌症專科醫師訓練，又從住院醫師當起。覺得做足準備，才從美國回台，當時已62歲了。

此外，她深信癌症防治不只是醫界和學界工作，應讓全民參與。在1997年創辦台灣癌症基金會，任職副董事長，推動「天天5蔬果」「蔬果彩虹579」等防癌宣導，影響無數家庭。

身為獲獎無數的科學家，彭汪嘉康曾在訪談中談到成功的要素。要做研究，首先頭腦不好不行；其次，必須非常努力，也要有恆心。最後加上「運氣」，一切水到渠成。

彭汪嘉康說，她運氣很好，當年在美國求職碰壁時，剛好有機會到NIH工作，從此投身研究工作。此外，當年她能成功推動腫瘤專科醫師訓練計畫，絕非靠她一人就成，如果沒有政府支持，沒有台大醫院、台北榮總、三軍總醫院院長合作，不派頂尖醫師當學員，就算她請到美國腫瘤學之父柯本（Paul Carbone）當計畫主持人，一切仍難以成功。努力之餘，還需運氣臨門一腳。

另一個彭汪嘉康的「好運氣」，是她擇偶眼光神準。她不諱言，女性投入研究工作外，需要同時扮演好妻子和母親的角色，是辛苦之處。因此更要好好挑選另一半。

彭汪嘉康堅持，不管多忙，都要回家煮晚餐。她的先生會將菜先備好，等她從實驗室回來後快煮一番，夫妻倆陪著4個孩子吃飯。吃完飯，先生繼續陪孩子唸書，或夫妻倆分頭載孩子去上才藝課，她再開車重回實驗室。幸好在美國應酬不多，假日可以多點餘裕陪孩子。

彭汪嘉康笑著說，沒結婚前不知道會遇到好老公，「也要運氣好」。相伴之道是每個人都有不完美的地方，要能體諒彼此的缺點才能長久。

隨年歲漸增，彭汪嘉康終於萌生退意，決定明年離開台灣回美國。她一邊謙虛的說，在台灣，各方專家都對她很客氣，她自覺自己「佔了位置」，想把舞台留給後輩。另一方面，身體也頻頻發出訊號，記性變差了，許多癌症新知得反覆看才能吸收，也令她挫折。

彭汪嘉康說，未來回美國，就是正式把肩頭上的責任卸掉了，也不再擔心了。終其一生，她能做的事情都做了，也交了成績單，自然不會害怕最後一天的來臨。

採訪近尾聲，記者問最後一個問題：「忙碌一生，有沒有什麼遺憾？」彭汪嘉康說，覺得對小孩很抱歉，為了要在美國社會立足，求學階段讓他們隨著媽媽忙得團團轉。

賴基銘表示，彭汪嘉康體力異於常人，有活力又有幹勁，非常熱心助人，而且很愛台灣。她對台灣腫瘤醫學人才培養不遺餘力，桃李滿天下，做出沒有人能比擬的貢獻，也實現醫師科學家典範。

癌症 醫師 腫瘤 台大醫院

延伸閱讀

美衛生部長下午抵台 訪團2採陰性才入境

華爾街日報：推特和TikTok初步討論合併事宜

Google攜手美國6家在地銀行 強化Google Pay線上金融服務

高通遊說 盼出貨鬆綁

相關新聞

薔蜜颱風生成！吳德榮：8月至今已3颱 現在是爆發期

今年第5號颱風薔蜜，已於今晨2時被命名。中央氣象局說，輕度颱風薔蜜距離鵝鑾鼻東方約570公里，預測向北往琉球方向移動，直...

薔蜜颱風凌晨2時生成 直接影響台灣的機率低

中央氣象局發布颱風形成訊息，氣象局說，原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第5號(國際命名：Jangmi，中文譯名：薔蜜)。

B、C肝免費篩檢 9月起擴大至79歲

「保肝要成功，就要拜託陳時中！」肝病有國病之稱，為擊潰國病，衛福部長陳時中昨天出席肝病防治學術基金會廿六周年活動表示，今...

健康的警訊／熟男勃起障礙 可能是慢性病前哨站

一名40多歲的男性，近來晨間勃起次數減少，陰莖硬度也變軟像香蕉，性欲一來勃起後卻立刻軟，氣得老婆在醫師面前直說，「老公的...

下肢疼痛不可輕忽 護理師：留意血管出問題

日前有一名72歲婦人要走路到菜市場，短短路程中出現左下肢疼痛，需多次短暫休息，不堪其擾到醫院就診，經檢查發現罹患周邊動脈...

薔蜜颱風短命偏弱 吳聖宇：要注意的是熱擾動

今年第5號颱風薔蜜今天凌晨2時形成，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，將在今天快速掠過台灣以東，走琉球群島一帶北上後趨向朝鮮半島南端，速度非常快，結構明顯不對稱，東強西弱，強度發展有限，預期是一個短命且偏弱的小颱風，對台灣天氣無明顯影響機會。

家樂福台北第一家老店熄燈 業者：暫停營業重整再出發

家樂福南港店粉絲團於7月底發出公告，表示為了營運優化及策略整合，將從8月8日起暫時停止營業，令許多老南港人紛紛在網路上發文表達不捨。

薔蜜颱風快閃不侵台 另有熱擾動接近南部

今年第5號颱風薔蜜今天凌晨2時生成，天氣風險公司分析師謝翔宇表示，目前的位置在鵝鑾鼻東方550公里海面上，正快速朝向北方、也就是琉球群球的方向移動。

Discovery一件好事救海洋 挑戰千人淨灘

長期關注全球生態、守護海洋的Discovery與基隆市政府合作，發起「一件好事救海洋」行動，邀請民眾與藝人Janet、大霈一起挑戰千人淨灘。 2019年全台海岸線淨灘清出37噸海洋廢棄物，發現有近7成的海廢跟飲食相關，塑膠瓶蓋、寶特瓶、吸管、塑膠提袋、免洗餐具、外帶飲料杯名列海廢前10名。

囧！不敢穿熱褲、比基尼泡三溫暖 全因屁股黑嚕嚕

35歲未婚孫小姐和55歲李女士，兩人最近一起到醫美診所求助，因為覺得臂部出了狀況。孫小姐是名業務員，練瑜珈數年，好不容易最近瘦身成功，迫不及待穿熱褲秀身材，卻在排隊買電彰票時，被朋友提醒自己露出了兩團黑嚕嚕的「屁股蛋」，當場囧到不行！

薔蜜颱風將撲韓國 明起3天全台有雨、中南東部恐豪雨

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨2時發展為今年第5號颱風薔蜜，為輕度颱風。中央氣象局說，直接影響台灣機率小，不過明天開始天氣轉差，連續三天全台有雨，中南部跟東部要慎防豪雨。

協助收假北返 高鐵今晚加開1北上列車各站停全自由座

為加強服務收假北返的旅客，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司宣布將於今晚間6時10分，自左營站加開1班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），北上8824車次6時10分自左營站發車，晚上8時35分抵達南港站。

熱門新聞

下周一天氣驟變！ 彭啟明：薔蜜颱風最快今晚生成

殺破狼周運勢／金牛座脫單有望 雙子座人際關係不佳

薔蜜颱風生成！吳德榮：8月至今已3颱 現在是爆發期

化妝時也擦防曬乳 為何還是被曬黑？因為一步驟做錯了

黎巴嫩大爆炸高級訂製服界損失慘 設計師「畢生心血毀於一旦」

薔蜜颱風凌晨2時生成 直接影響台灣的機率低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。