薔蜜颱風快閃不侵台 另有熱擾動接近南部
今年第5號颱風薔蜜今天凌晨2時生成，天氣風險公司分析師謝翔宇表示，目前的位置在鵝鑾鼻東方550公里海面上，正快速朝向北方、也就是琉球群球的方向移動。
謝翔宇說，目前薔蜜颱風的強度在輕度颱風的下限，七級暴風半徑為80公里，雲系呈現東強西弱的外貌，因此對台灣並沒有明顯影響。
他說，反而是因為颱風外圍的下沉氣流影響，今天各地都會是多雲到晴的好天氣。大台北地區和宜蘭縣近山區的氣溫偏高，為黃色燈號。而在外島的金門則是有連續36度高溫出現的機會，為橙色燈號。
薔蜜颱風快速北上的同時，謝翔宇說，在菲律賓西側也有熱帶擾動正在發展，並且有往北方移動的趨勢。在低壓帶北抬的過程中，預估在明天開始西半部和山區午後雷陣雨的機會變高，部分單點地區可能會有短時較大雨勢發生。
他說，同時由於熱帶擾動接近台灣南部，預估也會為南高屏地區帶來滿大的累積雨量。目前預估影響最明顯的時間點在明天下半天到周二全天，中部以南會有滿多的累積雨量，而苗栗以北則是有午後雷陣雨發展，也會帶來短時較大的雨勢。在周二各地的雨勢應該會相當有感。
周三起太平洋高壓往西延伸，台灣附近由偏南風轉為偏東風的環境。由於水氣仍多，西半部午後雷陣雨的機會增加。
他說，這幾天午後雷陣雨都有短時較大雨勢的機會，要特別提防大雨中視線不良，小心交通行車安全，戶外活動的朋友也要留意閃電雷擊的危險，非必要請勿在天候不佳時從事戶外活動。
空氣品質方面，他說，受到天氣晴朗炎熱的影響，風速弱汙染物易累積，今天西半部的空品會來到普通等級。而明天開始受到熱帶擾動接近影響，各地降雨機會增加，雨除作用將使全台的空氣品質回復至良好等級。
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