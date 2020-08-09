囧！不敢穿熱褲、比基尼泡三溫暖 全因屁股黑嚕嚕

35歲未婚孫小姐和55歲李女士，兩人最近一起到醫美診所求助，因為覺得臂部出了狀況。孫小姐是名業務員，練瑜珈數年，好不容易最近瘦身成功，迫不及待穿熱褲秀身材，卻在排隊買電影票時，被朋友提醒自己露出了兩團黑嚕嚕的「屁股蛋」，當場囧到不行！

李女士是公務員，平常職務整天一坐就是8、9個小時。有次和親戚們去泡湯兼三溫暖，被妯娌提醒她的屁股明顯粗黑乾糙，該保養了，讓她尷尬不已。

阮綜合皮膚科醫師劉昭宏說，有名20多歲的女大生來求診，因為她喜歡穿緊身褲展現下半身曲線和比例完美的腰臀，但氣候悶熱，以致臀部痘痘長個不停，留下了許多色素沉澱的痘疤，夏天想穿比基尼，卻擔心露出珍珠奶茶般的「尻皮」。

劉昭宏表示，常穿緊身、不透氣長褲或褲襪，悶熱潮濕下，臀部容易有毛囊炎，而毛囊炎和跟青春痘看起來很像，不少人會去擠破，反而使狀況更嚴重。不管是久坐辦公，或是臀峯豐滿者走路常互相磨擦，都會使臀部屁股溝、臀部下緣等部位的肌膚暗沉、粗糙。尤其行動不便長期臥坐的老年人、慢性病患者，或是皮膚是過敏體質的人，因免疫力低下，若有細小傷口，又碰上細菌入侵，也容易形成也容易形成毛囊炎、疔、囊腫等發炎性疾病。

博愛唯美中心醫師董紫筠表示，夏日穿著太緊內褲或緊身褲，不但容易積汗，引發皮膚發紅、發炎，又因為血液循環是運送皮膚黑色素多寡的關鍵，長期的局部壓迫與摩擦都會形成瘀血、缺血，尤其容易造成鼠奚部、股溝、臀部下緣皮膚色素黯沉。「屁股蛋」指的是盆骨下方的「坐骨結節」處的臀部下緣皮膚，這裡在長期擠壓和摩擦下角質層增厚，不但有深淺不一的色素產生，還有像膝蓋皮膚的粗糙觸感。這種黑色素沉積在真皮層，屬於較深層的黑色素，難用一般美白保養品去除，治療上還是建議使用雷射。