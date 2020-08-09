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MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

囧！不敢穿熱褲、比基尼泡三溫暖 全因屁股黑嚕嚕

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
阮綜合皮膚科醫師劉昭宏建議，針對臀部股溝、下緣的痘痘、暗沉、粗糙，最根本除了穿寬鬆透氣的衣著，還要保持血液循環暢通以「防黑」。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合皮膚科醫師劉昭宏建議，針對臀部股溝、下緣的痘痘、暗沉、粗糙，最根本除了穿寬鬆透氣的衣著，還要保持血液循環暢通以「防黑」。圖／阮綜合醫院提供

35歲未婚孫小姐和55歲李女士，兩人最近一起到醫美診所求助，因為覺得臂部出了狀況。孫小姐是名業務員，練瑜珈數年，好不容易最近瘦身成功，迫不及待穿熱褲秀身材，卻在排隊買電影票時，被朋友提醒自己露出了兩團黑嚕嚕的「屁股蛋」，當場囧到不行！

李女士是公務員，平常職務整天一坐就是8、9個小時。有次和親戚們去泡湯兼三溫暖，被妯娌提醒她的屁股明顯粗黑乾糙，該保養了，讓她尷尬不已。

阮綜合皮膚科醫師劉昭宏說，有名20多歲的女大生來求診，因為她喜歡穿緊身褲展現下半身曲線和比例完美的腰臀，但氣候悶熱，以致臀部痘痘長個不停，留下了許多色素沉澱的痘疤，夏天想穿比基尼，卻擔心露出珍珠奶茶般的「尻皮」。

劉昭宏表示，常穿緊身、不透氣長褲或褲襪，悶熱潮濕下，臀部容易有毛囊炎，而毛囊炎和跟青春痘看起來很像，不少人會去擠破，反而使狀況更嚴重。不管是久坐辦公，或是臀峯豐滿者走路常互相磨擦，都會使臀部屁股溝、臀部下緣等部位的肌膚暗沉、粗糙。尤其行動不便長期臥坐的老年人、慢性病患者，或是皮膚是過敏體質的人，因免疫力低下，若有細小傷口，又碰上細菌入侵，也容易形成也容易形成毛囊炎、疔、囊腫等發炎性疾病。

博愛唯美中心醫師董紫筠表示，夏日穿著太緊內褲或緊身褲，不但容易積汗，引發皮膚發紅、發炎，又因為血液循環是運送皮膚黑色素多寡的關鍵，長期的局部壓迫與摩擦都會形成瘀血、缺血，尤其容易造成鼠奚部、股溝、臀部下緣皮膚色素黯沉。「屁股蛋」指的是盆骨下方的「坐骨結節」處的臀部下緣皮膚，這裡在長期擠壓和摩擦下角質層增厚，不但有深淺不一的色素產生，還有像膝蓋皮膚的粗糙觸感。這種黑色素沉積在真皮層，屬於較深層的黑色素，難用一般美白保養品去除，治療上還是建議使用雷射。

劉昭宏建議，針對臀部股溝、下緣的痘痘、暗沉、粗糙，最根本除了穿寬鬆透氣的衣著，還要保持血液循環暢通以「防黑」。例如必須久坐者使用軟度適中的坐墊，可以稍緩解坐骨結節對臀部皮膚的壓迫和摩擦；治療上，症狀輕微的可以定期使用果酸乳液，去除老廢角質，增加循環代謝，減少暗沉堆積與毛囊炎產生，但要注意過度的去角質卻會造成反黑。痘痘藥可以消炎消腫，但最好視狀況決定用藥，勿長時間塗抹，以免產生抗藥性。如果毛囊炎或暗沉粗糙狀況嚴重，最好尋求專科醫師診治，而淨膚雷射可以有效治療，但施打治療效果與次數因人而異。

常穿緊身、不透氣長褲或褲襪，悶熱潮濕下，臀部容易有毛囊炎，毛囊炎和跟青春痘看起來很像，不少人會去擠破，反而使狀況更嚴重。圖／阮綜合醫院提供
常穿緊身、不透氣長褲或褲襪，悶熱潮濕下，臀部容易有毛囊炎，毛囊炎和跟青春痘看起來很像，不少人會去擠破，反而使狀況更嚴重。圖／阮綜合醫院提供
臀部下緣皮膚在長期擠壓和摩擦下角質層增厚，不但有深淺不一的色素產生，還有像膝蓋皮膚的粗糙觸感。圖／阮綜合醫院提供
臀部下緣皮膚在長期擠壓和摩擦下角質層增厚，不但有深淺不一的色素產生，還有像膝蓋皮膚的粗糙觸感。圖／阮綜合醫院提供

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