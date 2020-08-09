薔蜜颱風將撲韓國 明起3天全台有雨、中南東部恐豪雨

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨2時發展為今年第5號颱風薔蜜，為輕度颱風。中央氣象局說，直接影響台灣機率小，不過明天開始天氣轉差，連續三天全台有雨，中南部跟東部要慎防豪雨。

氣象預報員李孟軒說，薔蜜颱風今晨2時在鵝鑾鼻東方約570公里，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

李孟軒說，薔蜜目前往北移動，移動速度蠻快的，明天就會到韓國，對台灣沒什麼直接影響。

李孟軒說，今天因為外圍沉降，天氣穩定。明天天氣轉差，薔蜜北上後會把南邊低壓帶帶上來，明天開始影響，一路影響到周三。

李孟軒說，其中以周一到周二影響大，全台有雨，中南部跟東部慎防局部大雨或是短時間豪雨，北部午後雷陣雨發展更為明顯，也有可能局部大雨。到了周三雨勢稍微穩定，但各地還是有可能出現局部大雨。周四太平洋高壓增強，天氣才會好轉。

李孟軒說，周一到周三受降雨影響，高溫降2到3度，其中又以南部雨勢最明顯，高溫落在31到32度間，其他各地則是31到34度；各地低溫都落在低溫26到27度。

另外，李孟軒提醒，今明兩天基隆北海岸、東半部和恆春半島有長浪發展機率，要注意。

最後，李孟軒說，目前南海有一低壓帶，明天開始會北上到台灣上空，強度發展有限，會不會變熱帶性低氣壓甚至颱風還要再觀察。不過該低壓帶會把南邊水氣帶上來，同樣明天到周三影響台灣。