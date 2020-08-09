薔密颱風生成！ 吳德榮：8月至今已3颱 現在是爆發期

今年第5號颱風薔密，已於今晨2時被命名。中央氣象局說，輕度颱風薔蜜距離鵝鑾鼻東方約570公里，預測向北往琉球方向移動，直接影響台灣的機率低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，8月起至今才9天，西北太平洋已有3個颱風生成，其頻率遠高於氣候平均值。若非「颱風爆發期」，何時才是？

有氣象專家指颱風爆發期可能延遲至9月。吳德榮說，「夠了！一個颱風爆發期的預報，從6月至今，竟能改口5次之多，拜託！別再說『還要等到9月』了」。

今天各地晴朗炎熱，最高氣溫約在36度左右，地理環境特殊的地點，不排除升至37度以上；要注意防曬、防中暑。大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及中南部的部分平地。今明兩天海邊活動，要注意長浪。北部24至36度、中部25至36度、南部24至36度、東部23至36度。

他說，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今天薔密颱風快速北上，通過台灣東側海面，明天直撲韓國。最新歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模擬亦顯示，其路徑離台灣皆有段距離，不致有直接影響。

不過，明天至周三西南氣流通過台灣附近，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率。

他說，一般西南氣流影響最大的地區，會在迎風面的南部、中部；明天、周二因其中伴隨低壓環流，其強度及位置會改變降雨的強度及區域，應特別注意氣象局發布的即時訊息及特報。

周四至周六恢復為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的天氣。