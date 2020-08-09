B、C肝免費篩檢 9月起擴大至79歲

「保肝要成功，就要拜託陳時中！」肝病有國病之稱，為擊潰國病，衛福部長陳時中昨天出席肝病防治學術基金會廿六周年活動表示，今年九月起，免費Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢對象擴大至七十九歲，每年可望增加卅萬人受惠。醫師提醒，新制開放對象是台灣C肝潛在患者最多族群，建議符合資格國人善用篩檢服務，及早發現也及早治療。

衛福部統計，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約一萬三千名國人死亡，肝癌更高居癌症死因第二位，其中Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎是造成國人慢性肝病與肝癌死亡主因。

台灣曾經每五個成人就有一人是Ｂ肝帶原者，現在抗Ｂ肝病毒藥物可以控制病情，Ｃ肝全口服藥治癒率逼近百分之百，讓罹患肝硬化及肝癌的病患人數大幅降低。

但肝病防治學術基金會董事長許金川認為，保肝尚未成功。愛開玩笑的他昨在肝基會廿六周年活動表示，已故名譽董事長宋瑞樓年年託夢，今年指示，「保肝要成功，必須要拜託陳時中。」

許金川表示，陳時中等人促進Ｃ肝新藥去年開始全面納入健保，但肝癌每年死亡人數有七千多人，肺癌更高居九千多人，請陳時中繼續推行電腦斷層與磁振造影普及化，讓肝癌、肺癌早期發現。

陳時中則表示，自九月起，免費Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢對象擴大至七十九歲，每年可望增加卅萬人受惠；至於肺癌篩檢，最近已和中研院士楊泮池等人研商，「很快就會動起來。」

研究發現，我國近五成Ｃ肝感染者不自知，多數是因沒有明顯症狀，或被告知疑似感染Ｃ肝，卻忘記進一步追蹤，發現時通常為時已晚，高雄長庚醫院副院長盧勝男表示，如何把罹病卻不自知，或是不方便就醫潛藏患者都找出來，是根除Ｃ肝最大挑戰。

目前民國五十五年次，或五十五年次以後出生且滿四十五歲者，可終身一次免費肝炎篩檢。國健署副署長賈淑麗說，預計今年九月中旬，將五十五年次的「天花板」取消，讓四十五歲至七十九歲民眾都是免費肝炎篩檢對象。