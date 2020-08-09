B、C肝免費篩檢 9月起擴大至79歲

聯合報 / 記者陳婕翎／台北報導
肝病防治學術基金會昨天舉行廿六周年活動，肝基會董事長許金川（前排左五）說，「保肝成功，要有陳時中（前排左四）」，前總統馬英九（前排右四）、國民黨前主席吳敦義（前排右二）也受邀參加。記者林俊良／攝影
肝病防治學術基金會昨天舉行廿六周年活動，肝基會董事長許金川（前排左五）說，「保肝成功，要有陳時中（前排左四）」，前總統馬英九（前排右四）、國民黨前主席吳敦義（前排右二）也受邀參加。記者林俊良／攝影

「保肝要成功，就要拜託陳時中！」肝病有國病之稱，為擊潰國病，衛福部長陳時中昨天出席肝病防治學術基金會廿六周年活動表示，今年九月起，免費Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢對象擴大至七十九歲，每年可望增加卅萬人受惠。醫師提醒，新制開放對象是台灣C肝潛在患者最多族群，建議符合資格國人善用篩檢服務，及早發現也及早治療。

衛福部統計，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約一萬三千名國人死亡，肝癌更高居癌症死因第二位，其中Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎是造成國人慢性肝病與肝癌死亡主因。

台灣曾經每五個成人就有一人是Ｂ肝帶原者，現在抗Ｂ肝病毒藥物可以控制病情，Ｃ肝全口服藥治癒率逼近百分之百，讓罹患肝硬化及肝癌的病患人數大幅降低。

但肝病防治學術基金會董事長許金川認為，保肝尚未成功。愛開玩笑的他昨在肝基會廿六周年活動表示，已故名譽董事長宋瑞樓年年託夢，今年指示，「保肝要成功，必須要拜託陳時中。」

許金川表示，陳時中等人促進Ｃ肝新藥去年開始全面納入健保，但肝癌每年死亡人數有七千多人，肺癌更高居九千多人，請陳時中繼續推行電腦斷層與磁振造影普及化，讓肝癌、肺癌早期發現。

陳時中則表示，自九月起，免費Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢對象擴大至七十九歲，每年可望增加卅萬人受惠；至於肺癌篩檢，最近已和中研院士楊泮池等人研商，「很快就會動起來。」

研究發現，我國近五成Ｃ肝感染者不自知，多數是因沒有明顯症狀，或被告知疑似感染Ｃ肝，卻忘記進一步追蹤，發現時通常為時已晚，高雄長庚醫院副院長盧勝男表示，如何把罹病卻不自知，或是不方便就醫潛藏患者都找出來，是根除Ｃ肝最大挑戰。

目前民國五十五年次，或五十五年次以後出生且滿四十五歲者，可終身一次免費肝炎篩檢。國健署副署長賈淑麗說，預計今年九月中旬，將五十五年次的「天花板」取消，讓四十五歲至七十九歲民眾都是免費肝炎篩檢對象。

肝炎 肝癌 肝病

延伸閱讀

改善醫療 楊鎮浯拜會陳時中談金門設腫瘤醫療中心

美英政要來台免隔離若發生感染 陳時中：我負責

當「外交泡泡」們來台 戳破政府高規格防疫神話

失聰的政府 聽不見「普篩」也看不見「小明」

相關新聞

颱風今恐生成 明起全台有雨

中央氣象局表示，昨天凌晨二時，在菲律賓東方出現熱帶性低氣壓，預估最快今早生成今年第五號颱風「薔蜜」，不過因路徑偏北，影響...

B、C肝免費篩檢 9月起擴大至79歲

「保肝要成功，就要拜託陳時中！」肝病有國病之稱，為擊潰國病，衛福部長陳時中昨天出席肝病防治學術基金會廿六周年活動表示，今...

健康醫點靈／恩主公添新儀器 抗癌免轉診

癌症連續37年為國人死因之首，新北市三峽恩主公醫院放射腫瘤科引進醫學中心等級直線加速器，增加可治療癌症種類，病患可免去轉...

健康醫點靈／糖尿病服藥控制 可減少腎臟病

腎臟病成為新一代國病，台北市聯合醫院忠孝院區腎臟內科主治醫師吳岳霖指出，近幾年新的洗腎病人，逾半數都是因糖尿病引起，除了...

【人生斷捨離4】整聊師收費幫你丟東西 過程還要聊到你打開心房

斷捨離養出「居家整聊師」這一行，29歲鄭博元在台灣首創「整聊」服務，他有日本整理收納協會（JALO）的收納認證，服務過逾100件個案，還開班授課，培育逾500名整聊師...

曹朝榮10年著作《當癌症來敲門》 教導如何正確面對它

根據衛生福利部日前公布最新「2019年國人十大死因排行榜」，癌症（惡性腫瘤）仍然位居榜首，蟬聯38年國人死因的第一名，奪...

午後熱對流旺盛 中南部8縣市大雨特報

受到午後熱對流發展旺盛影響，中央氣象局今天下午也針對中南部8縣市發出大雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨

疫後商機回來了嗎？祥鈺樓復業 新崛江仍喊苦

疫情期間老字號餐廳紛熄燈，高雄知名江浙菜餐廳「祥鈺樓」今年3月停業迄今，82歲業者朱金鴻宣布8月18日重新開張，最近忙改...

擊潰肝病 陳時中：9月免費肝炎篩檢對象擴大至79歲

台灣一直被視為肝病王國，衛福部部長陳時中今出席肝基會26周年活動致詞表示，預計今年9月起免費肝炎篩檢對象擴大至79歲，國...

下周一天氣驟變！ 彭啟明：薔蜜颱風最快今晚生成

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，編號94W的熱帶性低氣壓，預計最快今晚，慢一點明天增強為今年第5號...

七夕情人節來深澳海天步道 放閃拍照還可參加抽獎活動

一年一度的浪漫七夕情人節的即將到來，新北市漁業管理處規劃「2020深澳亮一夏 鎖定鐘生」系列放閃活動，8月30日前只要上...

薔蜜颱風若生成對台影響小 專家指要注意的反而是它！

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，目前在台灣南方的季風低壓槽內，仍維持兩個擾動系統，...

熱門新聞

薔蜜颱風最快今天下半天形成 下周一至周三全台有雨

下周一天氣驟變！ 彭啟明：薔蜜颱風最快今晚生成

颱風明晨恐生成 吳德榮：引進的西南氣流將影響台灣

化妝時也擦防曬乳 為何還是被曬黑？因為一步驟做錯了

把握時間許願！英仙座流星雨12日登場　每小時近百顆

黎巴嫩大爆炸高級訂製服界損失慘 設計師「畢生心血毀於一旦」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。