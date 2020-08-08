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影／中華航空「微出國」航班帶領旅客飽覽台灣風光

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為華航空服員穿著防護衣在班機上走秀。 圖／桃園機場記者聯誼會提供
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為華航空服員穿著防護衣在班機上走秀。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。

華航「微出國」活動結合小小空服員夢想起飛活動，報名參加的123名家長與小朋友，8日上午9時聚集華航園區訓練中心模擬機艙，小朋友在正牌空服員的指導之下，換上迷你版華航空服員制服，女孩梳起頭髮，實際體驗帶領旅客到座位、安全教育示範、送餐飲等空服員在飛機上做的工作，服務對象就是自己的父母，親子都體驗難忘的一刻。

小小空服員體驗營活動結束，出席旅客參觀華航博物館，了解華航成立60周年的歷史，同時了解航空的基礎常識。中午時所有旅客至桃園機場第1航廈華航櫃台辦理登機報到手續，並至華航貴賓室，享用由諾富特華航飯店製作的五星級中餐。

下午2時旅客進入桃園機場A7候機室，華航舉辦打卡摸彩活動，抽出模型飛機、華航60周年音樂鈴盒、飛行夾克等禮品，最大獎為區域線機票1張，旅客還沒有登機就驚喜滿滿。

下午3時班機準時起飛，飛行途中華航安排空服員穿著防護衣在機艙內走秀，讓大家了解防疫的重要性。2名小朋友也在空服員的指導下，利用機上廣播系統祝福父親節快樂，讓親子在空中一起歡度父親節。

華航的「微出國」旅行航班調派波音737-800型客機執勤，機身有華航60周年彩繪圖案。機長丁常晧表示，飛行計畫規劃從桃園機場起飛後，右轉往東飛往日本石垣島，接著右轉往西南方向至恆春半島，接近台灣本島時逐步下降高度至1萬9000呎，再掉頭從東部北上，沿路經過綠島、花東、宜蘭等地，讓旅客從空中飽覽台灣之美。

本身有3個小孩的丁常晧機長指出，很榮幸能夠在父親節這個特別的日子，跟那麼多爸爸一起來參與「微出國」這個特別的活動，他要祝所有的父親身體健康、心想事成，父親節快樂！

中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為8日上午參加小小空服員活動的小朋友，穿著華航空服員的制服，跟正牌空服員學習歡迎旅客進機艙的迎賓禮儀。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為8日上午參加小小空服員活動的小朋友，穿著華航空服員的制服，跟正牌空服員學習歡迎旅客進機艙的迎賓禮儀。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為華航機組員起飛前與參加活動的小朋友合影。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為華航機組員起飛前與參加活動的小朋友合影。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為參加活動的小朋友，隔著候機室的玻璃窗拍攝華航飛機。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為參加活動的小朋友，隔著候機室的玻璃窗拍攝華航飛機。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為華航諾富特桃園機場飯店為參加活動旅客準備的精美中餐。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為華航諾富特桃園機場飯店為參加活動旅客準備的精美中餐。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為後推準備起飛的華航班機。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為後推準備起飛的華航班機。 記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為參加飛行活動的小朋友在空服員的指導下，利用機上廣播系統祝福父親節快樂。 圖／桃園機場記者聯誼會提供
中華航空公司「微出國」航班，於8日父親節下午帶領123名旅客遨遊台灣與日本石垣島天空，飽覽寶島之美。圖為參加飛行活動的小朋友在空服員的指導下，利用機上廣播系統祝福父親節快樂。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

華航 空服員

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