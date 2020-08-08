疫後商機回來了嗎？祥鈺樓復業 新崛江仍喊苦

疫情期間老字號餐廳紛熄燈，高雄知名江浙菜餐廳「祥鈺樓」今年3月停業迄今，82歲業者朱金鴻宣布8月18日重新開張，最近忙改裝無障礙廁所，環境升級再出發，也考慮增加美食外送服務，滿足消費者需求。疫情摧折經濟，幾乎各行各業都受衝擊，高雄市經發局主秘呂德育表示，從商業登記來看，今年1至7月停業有368家，5月之後復業有315家，儘管復原期仍長，但市況有好轉。

朱金鴻在餐飲業打滾超過半世紀，創業之路遭遇各種挑戰、危機，他說，17年前經歷SARS曾停業2個半月，疫情過後重新開張；3年前想赴美與兒子同住享天倫，也曾歇業3個月，後來不敵老員工及老主顧呼喚又復業。

祥鈺樓店面坐落在高雄市三多路上，空間寬敞，可容納近50桌。朱金鴻說，每月光店租、水電、人事成本要150萬，壓力巨大。台灣新冠肺炎疫情在今年農曆年前爆發，朱金鴻說，大年初三後的訂席陸續退訂，春酒檔期也受疫情之亂，訂席退了大半，業者、員工有預感，短期大概很難轉好，今年3月2日熄燈，25名員工全數資遣。

隨疫情趨緩，加上老顧客聲聲呼喚，朱金鴻決定8月18日重新開業，已向市府申請商業登記。考量客群年紀偏高，歇業期間改建無障礙廁所，提供更友善環境。疫情期間，美食外送市場擴大，餐廳紛紛與外送平台合作，增加接觸新顧客機會，朱金鴻說，這部分仍在評估，一來顧及食物風味是否流失，其次是衍生的外送成本如何反映在訂價，要再思考。

資深房仲業者祝遵評觀察，近年高雄商圈人氣移轉，北高雄左營等區商業發展較南高雄熱絡，疫情期間，位在新興區的新崛江商圈衝擊大，不少業者考量實體店面成本高，轉以網路銷售為主。祝也說，儘管店面招租率高，許多房東仍「惜租」，不願調低租金。

記者今天實地走訪新崛江商圈，發現周邊不少黃金店面、攤位貼著租，或寫「租金優惠中」。中午時段開店家數不多，下午4點過後人潮漸增。

在新崛江商圈賣芭樂4年多的王小姐說，今年暑假遊客湧入離島、花東，疫情過後仍撐得辛苦，近來使用「高雄振興購物嘉年華」50元抵用券者，比使用三倍券消費的客人多，振興購物嘉年華有發揮刺激消費作用。