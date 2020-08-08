擊潰肝病 陳時中：9月免費肝炎篩檢對象擴大至79歲

台灣一直被視為肝病王國，衛福部部長陳時中今出席肝基會26周年活動致詞表示，預計今年9月起免費肝炎篩檢對象擴大至79歲，國健署副署長賈淑麗說，推估每年篩檢受惠人數可望從20萬提升至56萬人次，一年可再多找出1.7萬至2萬名B、C型肝炎患者，早期發現提供適當治療。

據衛福部數據，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約13000國人死亡，肝癌更是高居癌症死因第二位，其中B型肝炎就是國內感染人數最多的病毒性肝炎，其次為C型肝炎，兩者都是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。

國健署現行肝炎篩檢提供一般民眾免費篩檢資格則維持民國55年次或以後出生且滿45歲者，去年6月1日起，放寬原住民終身一次免費B、C型肝炎篩檢年齡為40至60歲。賈淑麗說，預計9月中旬將民國55年次的「天花板」取消，未來45歲至79歲一般民眾都是免費肝炎篩檢對象。

肝病防治學術基金會成立已屆26年，肝基會董事長許金川致詞表示，台灣曾經是一個每5個成人就有1人是B肝帶原者土地，隨醫學進步，抗B肝病毒藥物可緩解症狀控制病情，C肝全口服新藥治癒率更逼近100%，不但可阻斷病毒傳染，罹患肝硬化及肝癌的病患人數也會大幅降低。

大部分肝病發生，並沒有明顯症狀，民眾發現時通常為時已晚，肝基會總執行長楊培銘指出，目前根除C肝最大挑戰在於，如何把罹病卻不自知的潛藏患者都找出來接受治療；賈淑麗呼籲，符合資格國人善用政府此項篩檢服務或自費檢查，掌握自己是否有B、C型肝炎。

賈淑麗表示，符合資格的民眾可搭配成人預防保健服務，接受終身一次的B、C型肝炎篩檢，只要攜帶戶口名簿到全國6000家提供成人預防保健醫療院所，不再須自掏腰包花200元，即可免費接受篩檢。只要定期接受追蹤、治療就可有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。