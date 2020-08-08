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爸爸節單親子女想結婚　也盼單身父母「終結單身」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
參加未婚男女聯誼，是踏出幸福美滿的第一步。圖／中壢區美滿服務中心提供
參加未婚男女聯誼，是踏出幸福美滿的第一步。圖／中壢區美滿服務中心提供

父親節，不少單親家庭的子女希望早日成家讓父母開心，也期待單身父母「終結單身」，找到可以相陪伴到老的另一半，如果能夠「雙囍臨門」就更完美了！有許多人希望組成美滿家庭，但讓中壢美滿服務中心社工不解，最近也有不少「熟年男女」要離婚，真是應了「婚姻牢籠，外面的人想進去，裡面的人想衝出來」。

受「爸爸節」氣氛影響，中壢區美滿服務中心連日來湧入不少單親家庭子女高喊「我要結婚」，不要讓爸爸或媽媽擔心自己的婚姻；也有不少人帶著父母，期望單身父母也能「終結單身」，有位竹科工程師說，如果能來個「雙響炮」，那就更棒啦。

一位公職女生帶著父親告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，由於母親早年癌症過世，在工廠擔任經理的父親因思妻心切，不想再婚，過去贊同父親對母親的「忠貞」，如今自己長大了，也希望父親能重新找到一個可以互相陪伴與照顧的牽手。

在研究機構任職的張姓工程師告訴徐乃義，國中時爸爸過世，媽媽原本和同公司的同事情投意合，還論及婚嫁，正值叛逆期的他以死要脅反對媽媽再嫁，媽媽只好忍痛分手，男同事最後另娶別人；工程師認為如今自己懂事了，如果母親有個老來伴，可以彌補當年的錯誤。

雖然有不少人期待「終結單身」，擔任社工30多年的徐乃義發現，也有不少「熟年男女」要離婚，71歲的婦人不平說，當年是父母安排的婚姻，希望離婚後，能找一個自己選擇的人過下半生，還理直氣壯說，「這才是時代新女性」；68歲的醫師娘說，嫁醫師除了錢，日子寂寞仿如活寡婦，人生不能重來，應該讓自己活得開心些，希望「另起爐照」，徐乃義尊重她們的說法，但也提醒不要為了刻意當「時代新女性」而離婚，就有點本末倒置了。

徐乃義說，失婚或未婚男女找對象，只要能夠踏出第一步，就有機會找到理想另一半；至於「熟年男女」離婚又想再婚，也是個人的抉擇，他尊重，但也希望慎重。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，「熟年男女」想離婚又結婚，是個人的抉擇，他尊重，但也希望當事人慎重。圖／中壢區美滿服務中心提供
中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，「熟年男女」想離婚又結婚，是個人的抉擇，他尊重，但也希望當事人慎重。圖／中壢區美滿服務中心提供

離婚 婚姻

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