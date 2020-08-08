下周一天氣驟變！ 彭啟明：薔蜜颱風最快今晚生成

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，編號94W的熱帶性低氣壓，預計最快今晚，慢一點明天增強為今年第5號颱風薔蜜。

他說，預估路徑往北，朝宮古島和那霸間通過，對台灣沒有直接影響，但需要留意長浪。颱風北上之後，將引進偏南風至西南風，下周一開始台灣天氣不穩定。

中央氣象局說，該熱帶性低氣壓在菲律賓東方海面，向北北西移動，時速33公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨，今天白天澎湖亦有零星短暫陣雨；今天午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；明天午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及恆春半島有長浪發生的機率。