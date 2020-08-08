七夕情人節來深澳海天步道 放閃拍照還可參加抽獎活動

一年一度的浪漫七夕情人節的即將到來，新北市漁業管理處規劃「2020深澳亮一夏 鎖定鐘生」系列放閃活動，8月30日前只要上傳跟另一半或是親友合照，就可參加抽獎活動，歡迎情侶一同漫步深澳海天步道，創造專屬甜蜜回憶。

位於瑞芳區深澳漁港的海天步道，全長300公尺，從港灣一路向大海延伸，擁有270度海景的觀景平台，欣賞海岸與漁港風光，讓海天一色的悠美景緻盡收眼底，成為新北市打卡的熱門景點。

漁管處表示，「2020深澳亮一夏 鎖定鐘生」系列放閃活動已開跑，即日起至8月30日至海天步道上與另一半或親友合照，照片取景需符合「海天步道」、「在步道能取的景」或「Minecraft裝置藝術」。再上傳FB或IG設定公開，並標記「深澳漁港海天步道好美」，將在8月31日抽出獲獎者，獎項包括知名品牌太陽眼鏡、行動電源、掛頸式風扇等好禮，還有福隆福容飯店住宿券。

想跟另一半寫下心願，從8月15日至31日，民眾到深澳漁港周邊指定合作店家消費不限金額，即可獲得活動限定情人鎖，將情人鎖寫上姓名或想抓住的心願，掛在海天步道指定欄杆上，鎖住愛情和彼此的心。

深澳漁港小卷遠近馳名， 8月23日到海天步道出示「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團按讚的手機畫面，即可免費領取現烤小卷一隻，將在當天下午5點、6點、7點總計限量發送150隻小卷，發送前10分鐘開放排隊領取號碼牌，憑號碼牌即可兌換小卷。

為慶祝新北市與彰化縣政府共同簽定「彰化優鮮 新北優鮮」農業交流MOU，23日活動當天加碼提供50個情人鎖及100份烤小卷給彰化縣民免費領取，歡迎彰化縣民持身分證到場領取。

另外，23日晚上7點到9點半將舉辦「盛夏星空電影院，剩下星空、你和我」，將深澳海天步道打造成浪漫露天電影院，播放充滿著濃濃的戀愛氣息的「52赫茲我愛你」，現場設有人工草皮、座位席，讓民眾自由入座觀賞影片。。