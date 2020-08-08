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薔蜜颱風若生成對台影響小 專家指要注意的反而是它！

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
目前太平洋地區有1 個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區有1 個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，目前在台灣南方的季風低壓槽內，仍維持兩個擾動系統，菲律賓東方的94W發展條件較好，已經發展為熱帶性低氣壓，結構仍在調整，環流逐漸建立，有機會進一步增強為今年第5號颱風薔蜜。

不過，他說，隨著太平洋高壓東退南伸，預估94W將會快速北上趨向琉球群島，明天就會來到台灣以東，下周一就繼續向北趨向黃海、朝鮮半島等地，看起來會是一個生命期不長的小颱風，強度發展也有限，預估北上的過程跟台灣之間會保持一段距離，對台灣附近沒有直接威脅性。

另一個在呂宋島西方的低壓系統，吳聖宇說，則是比較值得注意的，目前還沒有被編號，但看得出來有旋轉中心及一個較弱的環流，環流南側有季風強風軸伴隨，夾帶旺盛的對流雲團發展，預估94W北上後，季風強風軸往北延伸，同時太平洋高壓有緩慢向西推進趨勢，南海這個低壓可能順著強風軸以及季風低壓槽而向東北到北北東方向移動，趨向巴士海峽，甚至進一步趨向台灣附近。

他說，預期下周一這個低壓就會逐漸靠近台灣南端，下周二有機會通過台灣附近，這個低壓本身的不見得一定會有很明顯的發展，但是如果它通過台灣附近，表示伴隨它一起移動的季風強風軸也將影響台灣，如此一來，對於迎風面的中南部、花東地區將有機會造成較明顯的降雨。

吳聖宇說，快的話，從下周一晚間就會開始有影響，慢的話到了下周二也將開始為南台灣帶來雨勢，預估大概會影響兩天。下周三台灣附近的南風到西南風仍強，南台灣仍有較明顯的降雨機會，要等到下周四之後高壓增強，邊緣再度西伸涵蓋到台灣附近，天氣才會趨於穩定下來。

至於今明兩天的天氣，他說，還沒有明顯變化，仍是以午後山區熱對流雷雨為主，前往山區活動的朋友多加注意。

颱風 南海

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