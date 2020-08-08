把握時間許願！英仙座流星雨12日登場　每小時近百顆

夏夜看流星，英仙座流星雨將在8月12日上半夜達到極大，每小時可見近百顆流星，由於當晚月相是下弦月，民眾可在晚間10點至午夜12點間，只要到光害少、視野遼闊地方都很適合觀察，北部如陽明山、東北角海邊、宜蘭粉鳥林。

英仙座流星雨是年度三大流星雨之一，活躍期為7月17日至8月24日。天文館表示，根據國際流星組織（IMO）預報，今年的極大期將發生在8月12日晚間9點至13日0點。

天文館表示，8月12日為下弦月，因此晚間10點至午夜12點，民眾可把握流星雨輻射點升起，而月亮尚未升起前的最佳觀賞時刻，且英仙座流星雨不但流星數量多，而且亮度高，常伴隨火流星出現。

除了流星雨外，今年夏夜行星也很精彩，天文館表示，明亮的木星和土星將於入夜後高掛東南方天空，紅色的火星則於晚間10點自東方升起，午夜2點後金星也出現在東方，8月13日到達「西大距」的金星，亮度高達 -4.4等，在無光處甚至能對物成影，以小型天文望遠鏡即可看出其如弦月般的外形。

至於觀測方式，天文館表示，觀測流星雨不需使用望遠鏡，但要到光害少、視野遼闊的地方，高山、海邊都很合適，北部如陽明山、東北角海邊、宜蘭粉鳥林，建議民眾可朝東北方廣泛區域找流星雨蹤跡。

民眾若想拍攝流星雨，天文館也建議，要將數位相機架上腳架，並使用大光圈廣角鏡頭，相機iso值要提高，曝光時間約10秒左右，避免星點拖線。