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把握時間許願！「每小時近百顆」英仙座流星雨這時登場

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把握時間許願！英仙座流星雨12日登場　每小時近百顆

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
穿越秋季仙后座銀河的英仙流星雨。圖／施勇旭攝，台北市立天文館提供
穿越秋季仙后座銀河的英仙流星雨。圖／施勇旭攝，台北市立天文館提供

夏夜看流星，英仙座流星雨將在8月12日上半夜達到極大，每小時可見近百顆流星，由於當晚月相是下弦月，民眾可在晚間10點至午夜12點間，只要到光害少、視野遼闊地方都很適合觀察，北部如陽明山、東北角海邊、宜蘭粉鳥林。

英仙座流星雨是年度三大流星雨之一，活躍期為7月17日至8月24日。天文館表示，根據國際流星組織（IMO）預報，今年的極大期將發生在8月12日晚間9點至13日0點。

天文館表示，8月12日為下弦月，因此晚間10點至午夜12點，民眾可把握流星雨輻射點升起，而月亮尚未升起前的最佳觀賞時刻，且英仙座流星雨不但流星數量多，而且亮度高，常伴隨火流星出現。

除了流星雨外，今年夏夜行星也很精彩，天文館表示，明亮的木星和土星將於入夜後高掛東南方天空，紅色的火星則於晚間10點自東方升起，午夜2點後金星也出現在東方，8月13日到達「西大距」的金星，亮度高達 -4.4等，在無光處甚至能對物成影，以小型天文望遠鏡即可看出其如弦月般的外形。

至於觀測方式，天文館表示，觀測流星雨不需使用望遠鏡，但要到光害少、視野遼闊的地方，高山、海邊都很合適，北部如陽明山、東北角海邊、宜蘭粉鳥林，建議民眾可朝東北方廣泛區域找流星雨蹤跡。

民眾若想拍攝流星雨，天文館也建議，要將數位相機架上腳架，並使用大光圈廣角鏡頭，相機iso值要提高，曝光時間約10秒左右，避免星點拖線。

若無法親自出門賞流星雨，天文館也在梨山、陽明山、蘭嶼及東引等地架設天文攝影機，民眾也可透過網路直播觀賞。詳細資訊可參考「網路天文館」網站的「天象預報」。https://www.tam.museum/astronomy/

除了流星雨外，今年夏夜行星也很精彩。圖／台北市立天文館提供
除了流星雨外，今年夏夜行星也很精彩。圖／台北市立天文館提供

天文館 陽明山 預報

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