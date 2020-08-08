下周一變天！ 颱風將生成 南海又有低氣壓發展

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天太平洋高壓勢力減弱，各地上半天都是多雲到晴，下半天山區可能有午後雷陣雨，中午高溫炎熱，外出記得防曬防中暑。

他說，今天清晨在台灣東南方六七百公里的海面上，有個熱帶性低氣壓形成，雖然有發展為颱風的趨勢，但移動方向是快速往北北西朝向琉球海面前進，預測對台灣沒有直接影響。但今天、明天該熱低壓正從台灣東方海面通過，北部東半部與南部沿海風浪將增強，若從事海上活動要注意自身安全。

明天受到熱帶性低氣壓或颱風的外圍下沉氣流影響，各地天氣更穩定，只有深山區午後有短暫雷陣雨機會，日照強烈。

今天全台高溫約在33-35度之間，但台北盆地局部單點仍有出現36度高溫機會，到了明天受到低壓外圍環流影響，台灣附近風速增強，雖然天氣穩定日照強，高溫仍跟今天差不多。

廖于霆說，下周一之後天氣變動度會將會較大，因為目前在南海有另一個低氣壓發展，也不排除周日之後會增強為熱帶性低氣壓甚至輕度颱風。它未來會受到琉球海面這熱帶性低氣壓的牽引，朝向巴士海峽到台灣南部方向移動，直接影響的時間點是下周一到周二。

他說，如果它的路徑朝向屏東台東前進，南部可能會有較大雨勢發生，北部東北部午後雷陣雨也會變得旺盛。不過因為這低壓還在發展階段，路徑與強度仍有變動空間，這兩天要持續觀察留意。