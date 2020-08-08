快訊

美英政要來台外交豁免隔離檢疫 陳時中：出事我負責

最難忘禮物！自閉兒一句「父親節快樂」 他盼了31年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下周一變天！ 颱風將生成 南海又有低氣壓發展

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中午高溫炎熱，外出記得防曬防中暑。本報資料照片
中午高溫炎熱，外出記得防曬防中暑。本報資料照片

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天太平洋高壓勢力減弱，各地上半天都是多雲到晴，下半天山區可能有午後雷陣雨，中午高溫炎熱，外出記得防曬防中暑。

他說，今天清晨在台灣東南方六七百公里的海面上，有個熱帶性低氣壓形成，雖然有發展為颱風的趨勢，但移動方向是快速往北北西朝向琉球海面前進，預測對台灣沒有直接影響。但今天、明天該熱低壓正從台灣東方海面通過，北部東半部與南部沿海風浪將增強，若從事海上活動要注意自身安全。

明天受到熱帶性低氣壓或颱風的外圍下沉氣流影響，各地天氣更穩定，只有深山區午後有短暫雷陣雨機會，日照強烈。

今天全台高溫約在33-35度之間，但台北盆地局部單點仍有出現36度高溫機會，到了明天受到低壓外圍環流影響，台灣附近風速增強，雖然天氣穩定日照強，高溫仍跟今天差不多。

廖于霆說，下周一之後天氣變動度會將會較大，因為目前在南海有另一個低氣壓發展，也不排除周日之後會增強為熱帶性低氣壓甚至輕度颱風。它未來會受到琉球海面這熱帶性低氣壓的牽引，朝向巴士海峽到台灣南部方向移動，直接影響的時間點是下周一到周二。

他說，如果它的路徑朝向屏東台東前進，南部可能會有較大雨勢發生，北部東北部午後雷陣雨也會變得旺盛。不過因為這低壓還在發展階段，路徑與強度仍有變動空間，這兩天要持續觀察留意。

高溫 颱風

延伸閱讀

中美防長熱線 談海上風險管控

蓬佩奧與菲律賓外長通話 談南海共同利益

齊姓技工清淤落水身亡 水利處：啟動特殊天氣緊急應變

中美防長通話關切南海、台灣

相關新聞

薔蜜颱風最快今晚形成 下周一至周三全台有雨

中央氣象局指出，今凌晨2時，在菲律賓東方有一熱帶性低氣壓，最快可能在今天下半天到明天成颱，為今年第5號颱風「薔蜜」，不過...

颱風明晨恐生成 吳德榮：引進的西南氣流將影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗酷熱，台灣附近低層大氣為東南風，...

把握時間許願！英仙座流星雨12日登場　每小時近百顆

夏夜看流星，英仙座流星雨將在8月12日上半夜達到極大，每小時可見近百顆流星，由於當晚月相是下弦月，民眾可在晚間10點至午...

最難忘禮物！ 自閉兒的一句「父親節快樂」 他盼了31年

今天是父親節，許多家庭用吃大餐、送禮品卡片來祝賀爸爸，陳建標今年則終於從自閉子兒子彥伯口中聽到「父親節快樂」，雖然只是短...

陳澄波真跡「展望諸羅城」 將進駐嘉義市立美術館

嘉義市長黃敏惠日前與陳澄波文化基金會董事長陳立栢，至高雄市正修科技大學，參觀基金會擬捐贈給嘉義市政府，將由嘉義市立美術館...

下周一變天！ 颱風將生成 南海又有低氣壓發展

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天太平洋高壓勢力減弱，各地上半天都是多雲到晴，下半天山區可能有午後雷陣雨，中午高溫炎熱，...

一坐才知在賭命！遠離「死亡彎月」1招記牢牢

大型車車禍頻傳，交通部道安會根據統計，發現高齡者行人身故人數，占行人身故人數的比率高達7成，因此透過實境體驗來宣導高齡者行在路口停等紅燈時，應遠離道路邊緣，以避開大型車輛轉彎時可能產生內輪差、俗稱「死亡彎月」的危險。

林智堅訪7縣市 收集5感設計力

二○二○台灣設計展「Check in新竹-人來風」十月在新竹市登場，新竹市長林智堅昨天完成五天的「設計力，請你幫幫忙」環...

廣角鏡／「煒」出國 K董執飛

桃機規畫國內微旅行，各家航空都申請專案航班，星宇航空搶到第二天起飛，並由董事長張國煒「K董」親自執飛這趟「煒」出國 。

史上首次 日本火山灰飄台影響空品

台灣東部向來以空氣品質佳聞名，前天傍晚天空卻突然變得灰濛濛，空品也由原本的良好轉為普通等級，讓不少東部民眾憂心。環保署表...

健康橘／長輩住院 留心引發譫妄症

「這邊有蟲！我在抓蟲，你沒看見嗎？」衛福部桃園醫院護理長姚美惠發現她的爸爸雙手總是不停抓東西，常分不清日夜，甚至嚷嚷有人...

5張圖還原星宇航空首次「偽出國」航班 K董親送這彩蛋

星宇航空飛行假期體驗航班，班號JX8888，以航機編號Ｂ-58201的 A321neo，在今上午11時15分於桃園機場起...

熱門新聞

驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

「圓仔妹」成長飛快 肉到體重盒都快塞不下

AA制實測！他3個月約19女吃飯 實驗結果超意外

超市香蕉藏劇毒蜘蛛 眼尖網友驚呼：被咬到恐勃起數小時

薔蜜颱風最快今晚形成 下周一至周三全台有雨

颱風明晨恐生成 吳德榮：引進的西南氣流將影響台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。