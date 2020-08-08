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薔蜜颱風最快今晚形成 下周一至周三全台有雨

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薔蜜颱風最快今晚形成 下周一至周三全台有雨

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象局指出，今清晨2時在太平洋地區形成1個熱帶性低氣壓，最快今天至明天形成輕度颱風「薔蜜」，但路徑偏北，對台灣不會有直接影響。圖／取自氣象局網站
中央氣象局指出，今清晨2時在太平洋地區形成1個熱帶性低氣壓，最快今天至明天形成輕度颱風「薔蜜」，但路徑偏北，對台灣不會有直接影響。圖／取自氣象局網站

中央氣象局指出，今凌晨2時，在菲律賓東方有一熱帶性低氣壓，最快可能在今天下半天到明天成颱，為今年第5號颱風「薔蜜」，不過由於路徑偏北，對台灣不會有直接影響。

不過，氣象局說，下周一至周三則因西南氣流引進，全台皆有雨。此外，今天出門慶祝父親節，也須嚴防午後雷陣雨，尤其是南部、高屏地區。

氣象局預報員張承傳表示，菲律賓東方海面今天凌晨2時形成熱帶低壓， 最快今天下半天到明天有可能成為輕度颱風「薔蜜」，但該熱帶低壓路徑偏北，往琉球群島一帶走，離台灣距離較遠，因此對台灣無直接影響，發布海警機率應不大。

張承傳說，今天下午將有午後雷陣雨，且範圍比昨天還廣，除各地山區，西半部地區及東半部山區都需留意午後局部短暫雷陣雨，尤其南部、高屏地區雨勢大；周日則受到熱帶低氣壓帶來的乾天氣，山區外的其他地區，午後雷陣雨的機率將變小。

不過，張承傳指出，受到熱帶低氣壓引進的西南氣流、水氣，下周一到周三全台都有雨，主要雨區在中南部、台東地區，下雨範圍廣、降雨時間長，北部地區則短暫降雨，需注意局部大雨。

至於氣溫部分，張承傳說，今天各地白天氣溫多在33至35度，大台北、嘉義、台南、金馬則可能飆至36度高溫。

氣象局 西南氣流

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