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颱風明晨恐生成 吳德榮：引進的西南氣流將影響台灣

颱風明晨恐生成 吳德榮：引進的西南氣流將影響台灣

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
吳德榮說，今天熱帶低壓在菲律賓東方發展，將沿菲律賓東方海面北上，明天通過台灣東側海面，下周一直撲韓國。圖／取自日本氣象廳網站
吳德榮說，今天熱帶低壓在菲律賓東方發展，將沿菲律賓東方海面北上，明天通過台灣東側海面，下周一直撲韓國。圖／取自日本氣象廳網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗酷熱，台灣附近低層大氣為東南風，水氣多、大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及部分平地；迎風面恆春半島及花、東偶有局部短暫雨；清晨西部沿岸有零星降雨的機率。

今天最高氣溫約在36度左右，地理環境特殊的地點；不排除升至37、38度，要注意防曬、防中暑。北部24至37度、中部24至37度、南部23至36度、東部23至36度。明天海邊活動，要注意長浪。

他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖、歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GFS)模式模擬顯示，今天熱帶低壓在菲律賓東方發展，將沿菲律賓東方海面北上，明天通過台灣東側海面，下周一直撲韓國。

吳德榮說，最新中央氣象局資料顯示，熱帶低壓明晨將發展成颱；而其路徑與各國模擬資料類似，離台灣皆有段距離，不致直接影響。

不過，他說，下周一至周三台灣將受其引進的西南氣流影響。而西南氣流的強弱與各地受影響的程度，得視兩點，包括颱風強度及路徑遠近；以及西南氣流內是否另有低壓存在，因此而改變降雨強度及分布。一般而言，南部、中部所受威脅最大，但目前模擬尚有不確定性，需持續觀察最新模式的調整。

最新歐、美模式模擬即使有不確定性，但仍皆顯示下周一至周三台灣附近水氣大增，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率，應特別注意短期的預報。

下周四、周五恢復為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的天氣。

西南氣流 預報 吳德榮

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