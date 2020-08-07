5張圖還原星宇航空首次「偽出國」航班 K董親送這彩蛋
星宇航空飛行假期體驗航班，班號JX8888，以航機編號Ｂ-58201的 A321neo，在今上午11時15分於桃園機場起飛。從台灣東部南向往菲律賓方向飛行，在長達超過3個半小時的航程中，旅客再次重溫翱翔於天際的樂趣。董事長張國煒除了親自執飛還送上彩蛋。
「各位旅客，這裡是機長張國煒廣播。」星宇說，K董一句問侯，立刻凝聚了機上旅客的注意，全場旅客全高舉手機，就是要錄下董事長的廣播。張國煒也難掩興奮之情，詳細介紹整段航路。
張國煒說，今天這班是非常特別的班機，所以飛行高度我們會盡量飛的比較低一點，將在8000呎到15000呎之間，這大概也是破紀錄了。
他說，起飛以後，會從淡水河口切進台北市，如果能見度還可以的話，就會看到松山機場和101大樓。接著將繼續往宜蘭的方向推進，從南澳出海，就會沿著東部的海岸線往南飛，沿途在各位的右方將會看到花蓮還有清水斷崖，再來是就是台東，坐在左邊的旅客有機會可以看到蘭嶼及綠島，接下來我們會到恆春，之後將開始保持高度並直接飛往折返點。
星宇說，最令旅客期待的航程彩蛋，於登機廣播揭幕-東沙群島。張國煒廣播時提到，該折返點非常的特殊，是在東沙群島的東面，天氣狀況許可的話，可清楚欣賞東沙群島，是近期非常熱門的地點，應不陌生但從未親眼看過，今有機會讓大家可以仔細欣賞東沙群島之美，是一個非常美麗的島礁，同時也去給陸戰隊第99旅打個氣再折返，經過菲律賓後再走恆春，最後返回桃園機場。
星宇說，在起飛後1個半小時左右，終於飛抵折返點-東沙群島。為了跟上機長的導覽速度，多數旅客都寧不享受機上影視，反而是緊盯螢幕中的飛行地圖，粉絲還發現K董還在東沙群島上空畫了一個8，眾人在客艙內熱烈討論，猜測董事長是否是為明天的父親節，留下一個飛航梗。
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