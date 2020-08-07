聯合報系、陳玲基金會後山送愛到馬蘭榮家

聯合報系社會褔利慈善基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會，連續6年共同主辦「讓心勇敢飛．歌聲滿榮家」活動，邀請藝人為榮民獻唱，今天下午1點在台東馬蘭榮民之家舉行，讓榮家中正堂儼然成為開演唱會的台東小巨蛋。

聯合報社長游美月、陳玲社福慈善基金會董事長李棟樑感謝榮民伯伯們過去對國家的貢獻付出功不可沒，也感受到馬蘭榮家在台東好山好水的環境下，用心照顧榮民，兩人並預祝榮民明天父親節快樂。

活動前游美月與李棟樑一起捐贈5萬元慰助金和物資及聯合報系出版的養生書籍給榮家，由馬蘭榮家家主任楊建和代表接受。楊建和代表榮家回贈感謝狀，並表示會將慰助金用在每一位榮民身上，善盡社會愛心。

現場最令大家期待的「讓心勇敢飛．歌聲滿榮家」活動，邀請金曲歌后吳淑敏、模仿天后劉明珠及壓軸的三金歌王殷正洋，接連帶來榮民伯伯們熟悉的歌曲，不少榮民彷彿回到年輕時期，跟著高唱，甚至起身伴舞，將氣氛炒熱。

殷正洋有感而發說，台灣能夠穩定發展，如果沒有這些榮民叔叔、伯伯們打下的基礎，是不可能發生的，但似乎台灣已漸漸忘了這些力量，他希望大家不要忘記榮民對這塊土地的貢獻，永遠保持感恩的心。