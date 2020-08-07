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與齊柏林約定 達悟族老友想拼板舟繞台續拍看見台灣

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
已故空拍紀錄片導演齊柏林友人、達悟族紀錄片導演Syaman Misrako夏曼·米紗固（阿凱，右6）與族人划著傳統拼板舟到淡水齊柏林空間，將台東至花蓮段拍攝的素材，獻給「天上的眼睛」齊柏林。圖／齊柏林基金會提供
已故空拍紀錄片導演齊柏林友人、達悟族紀錄片導演Syaman Misrako夏曼·米紗固（阿凱，右6）與族人划著傳統拼板舟到淡水齊柏林空間，將台東至花蓮段拍攝的素材，獻給「天上的眼睛」齊柏林。圖／齊柏林基金會提供

為完成與已故空拍導演齊柏林生前承諾，達悟族紀錄片工作者Syaman Misrako夏曼·米紗固（阿凱）划著與父親一起造的傳統拼板舟，昨與族人從北市百齡橋往下游划行至出海口的淡水齊柏林空間，今將台東至花蓮段拍攝的素材，獻給「天上的眼睛」齊柏林。阿凱更發願，用拼板舟在台灣22縣市逐岸，用蘭嶼的角度看見台灣，拍成紀錄片，讓大家看見台灣海洋環境問題，延續齊柏林的遺願。

齊柏林逝世3年多，他生前拍攝看見台灣時，有一幕呈現一艘在波光粼粼的太平洋中前進的達悟拼板舟，齊柏林請阿凱幫忙為畫面配達悟族長者吟唱的古調，之後他們更約定要一起拍看見台灣二，其中預計要拍南島遷徙文化，讓更多台灣年輕人認識達悟先人勇於冒險的精神。

阿凱說，知道齊柏林拍片籌錢很不容易，因此想幫齊柏林分擔，由他造舟。他回憶道，原本等齊柏林2017年6月8日開完看見台灣二記者會，齊就要到蘭嶼找他，但過幾天卻等到噩耗。

阿凱本身也是紀錄片工作者，曾擔任紀錄片「橫渡黑潮·拜訪台灣」攝影。他說，自從得知齊導離世消息後，他自己就有個心願，想接續齊柏林「看見台灣」的意志，由達悟人的角度，划拼板舟逐岸拍攝台灣22個縣市沿海及河川，希望大家看見台灣海岸的美麗與哀愁。

阿凱從齊導過世後，就開始做小拼板舟模型賣錢，希望籌措旅費，但由於進度太慢，他於今年原本打算拍完台東到花蓮段，就先讓拼板舟「畢業」。但他說，「冥冥之中有所牽連」，剛好齊柏林基金會得知後，邀他來記者會，爭取曝光，讓更多有緣人可以一起幫忙籌旅費。

據了解，目前比較可能的方法是賣船，完成航行後再交給船主，不過阿凱坦言，對船有感情，但也不排除任何可能。

齊柏林空間今也是新展「逐岸」開幕，基金會表示，很謝謝阿凱和齊柏林同路，延續齊導的心願。而齊柏林兒子齊廷洹今天是首度與阿凱相見歡，齊廷洹說看到爸爸朋友很高興，兩人還相約到蘭嶼划拼板舟，阿凱笑說「會長水泡喔」，齊廷洹則握住阿凱雙手，說「沒關係」，表示一定會約家人去蘭嶼。

為完成與空拍導演齊柏林生前承諾，達悟族紀錄片導演Syaman Misrako夏曼·米紗固（阿凱）與族人划著傳統拼板舟到淡水齊柏林空間，將台東至花蓮段拍攝的素材，獻給「天上的眼睛」齊柏林。圖／齊柏林基金會提供
為完成與空拍導演齊柏林生前承諾，達悟族紀錄片導演Syaman Misrako夏曼·米紗固（阿凱）與族人划著傳統拼板舟到淡水齊柏林空間，將台東至花蓮段拍攝的素材，獻給「天上的眼睛」齊柏林。圖／齊柏林基金會提供
為完成與空拍導演齊柏林生前承諾，達悟族紀錄片導演Syaman Misrako夏曼·米紗固（阿凱）與族人划著傳統拼板舟到淡水齊柏林空間，將台東至花蓮段拍攝的素材，獻給「天上的眼睛」齊柏林。記者魏翊庭／攝影
為完成與空拍導演齊柏林生前承諾，達悟族紀錄片導演Syaman Misrako夏曼·米紗固（阿凱）與族人划著傳統拼板舟到淡水齊柏林空間，將台東至花蓮段拍攝的素材，獻給「天上的眼睛」齊柏林。記者魏翊庭／攝影

柏林 看見台灣 蘭嶼

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