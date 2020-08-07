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改善醫療 楊鎮浯拜會陳時中談金門設腫瘤醫療中心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左）拜會衛福部長陳時中，雙方針對改善金門的醫療問題，討論甚久。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左）拜會衛福部長陳時中，雙方針對改善金門的醫療問題，討論甚久。圖／縣府提供

縣長楊鎮浯今天赴台拜會衛生福利部長陳時中，針對「腫瘤醫學癌症中心」、「縣籍公費醫返鄉及基層醫療員額」等議題，與衛福部交換意見，獲得陳時中的善意回應，陳時中說，癌症中心願意在技術可行的方向上來研議；基層醫療人力上，朝向醫院編列員額並與地方合作建立醫療網的方式來解決；健保點值與醫療廢棄物，則研議爭取離島基金補助。

楊鎮浯是在今日下午3時率領金門衛生局副局長李金治、金門縣政府行政處長陳祥麟等人，前往衛福部拜會部長陳時中，雙方針對金門鄉親關心的醫療議題進行會談，包括縣府正推動的「腫瘤醫學癌症中心」籌建補助、「縣籍公費生返鄉服務」、「醫療院所營運之健保點值調整」、「醫療服務給付項目及支付標準離島加成」，以及「補助醫療廢棄物處理費用」等4議題進行討論，盼向衛福部爭取預算或是政策調整，有效改善金門的醫療。

縣府表示，行政院於108年9月5日責成衛福部與金門醫院儘速評估設立腫瘤醫學癌症中心的場所、所需設備及人力與經費；縣府已請北榮醫院的專家，會同金門醫院完成籌設初期評估作業，規劃以該院舊門診大樓1樓後側為基地，提供放射治療服務。

醫輔會認為，放射治療不算急症，不同於心導管，投資前應該要做效應評估；且放射治療與化療不同，傳統放療約兩週到一個月，鄉親一般都會待在台北完成療程，兩者存有差異。此外，隨著放療的技術進步，病患多會想選擇新療法。

楊鎮浯雖認同醫輔會實務上的擔憂，但他認為，離島鄉親罹癌後，需拖著虛弱身體赴台治療，如患者身體狀況不好，晚輩在陪伴時所耗費的心力可說是折磨，所付的社會成本，難以估算。他強調，希望衛福部給予硬體與設備的支持，在營運部份若有必要，地方可以來承擔營運虧損；未來儀器採購會請衛生局與中央共商。

陳時中則是擔心使用率不高，怕鄉親也會有意見，認為應召集專家進行評估。陳時中也承諾，若技術可行，將朝建置的方向來討論。

針對公費生返鄉，衛生局建議，在衛生所或公立醫院無員額的狀況下，可返鄉自行開業或於診所服務；陳時中則不表認同，他認為國家培養的人才就應該為國家所用。但在衛生所如何充分運用公費人力，可以再來研究看看。至於，健保點值議題與離島醫療廢棄物補助處理費上，則同意爭取離島建設基金。

金門縣長楊鎮浯在今日下午3時率領金門縣衛生局副局長李金治、金門縣政府行政處長陳祥麟等人，前往衛福部拜會部長陳時中，雙方針對金門鄉親關心的醫療議題進行會談。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯在今日下午3時率領金門縣衛生局副局長李金治、金門縣政府行政處長陳祥麟等人，前往衛福部拜會部長陳時中，雙方針對金門鄉親關心的醫療議題進行會談。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左）拜會衛福部長陳時中（右），致贈辣台妹紀念酒。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左）拜會衛福部長陳時中（右），致贈辣台妹紀念酒。圖／縣府提供

衛生局 陳時中 金門

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