中央大學今贈齊柏林行星之名 齊廷洹：相信爸很高興

「希望齊柏林精神可以化為永恆，守護台灣」，中央大學校長周景揚今在齊柏林空間展覽「逐岸」茶會中，代表頒贈以齊柏林為命名的小行星銘版給齊柏林之子齊廷洹。齊廷洹說，相信爸爸會很高興，也感謝今天茶會多人前來，沒有忘記爸爸，希望爸爸的善緣可以繼續發揚。

齊廷洹也感動說，小行星比人類生命更長，有一個接近永恆的行星紀念爸爸，好像抬頭就能看到爸爸。

「齊柏林飛船」是人類對飛行夢想的初探，為感念已故空拍導演齊柏林對台灣的卓越貢獻，中央大學特將鹿林天文台所發現的編號281068號小行星，是2006年7月18日由時任台長及美國馬里蘭大學葉泉志博士共同發現，經國際天文學聯合會（IAU）通過，在2017年正式命名為「齊柏林 (Chipolin)」小行星，象徵一艘永恆的飛船，深情地望著台灣，守護著台灣。

周景揚表示，感念齊柏林導演一生關注台灣土地發展的堅持與勇氣，希望大家記得齊柏林的精神及對台灣環境的關懷，將他的精神化為永恆，如同星光般燦爛，普照大地。

周景揚指出，中央大學以地球科學起家，長期致力於環境永續之研究，從地球、海洋、大氣、水文，乃至太空、天文，以科學的專業全方位守護著台灣和地球，為人類永續生存的明天而努力，無疑將齊導的精神作了永續的傳揚。

齊柏林小行星，大小約為4.9公里，發現時位在魔羯座，目前已運行到獅子座。繞行太陽一圈5.6年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為4.3億公里，最遠時（遠日點）為5.1億公里。

中央大學表示，從2006年開始的鹿林巡天計畫，不但曾發現台灣史上的第一顆彗星，同時也發現了800多顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一，充份展現台灣人「以小搏大」的精神，也讓世界真正「看見台灣」。