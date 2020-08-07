誰讓你發胖？不太甜的零食、愛喝鮮果汁 隱形糖分變「減重陷阱」

你也常抱怨自己「喝水也會胖」嗎？有不少正在減重或想控制體重的朋友，會選擇吃「不太甜」的零食、常飲用新鮮果汁等，卻忘了了解添加的成分和攝取的熱量，還奇怪自己絲毫沒有變瘦的跡象。

減重達人分享，許多食物雖吃起來口感不算太甜，但加工過程富含糖分；果汁的隱藏熱量也很驚人，就算是鮮榨也一樣要注意控制份量！這些都是減重時容易忽略的「熱量陷阱」，正在節食的你一定要留意攝取的量喔！

※以上內容為作者經驗分享，僅供讀者參考，如有專業減肥問題，需洽門診專科醫生與營養師諮詢為準

【吃起來不甜的零食 照樣讓人長胖】

增加體重的不僅是糖，還有其中的熱量。

大家都知道吃零食會長胖，所以在挑選時，會特意選擇不甜的。

事實上，能增加體重的不僅是糖，還有其中的熱量。

● 肉乾、肉脯

美味的肉乾加工過程有添加物，熱量可能不低。圖／ingimage提供

肉乾被認為是高蛋白的代表，但一塊肉要變成肉乾需要複雜的醃製程序，在這個過程中放的佐料、烘烤刷的醬汁，都少不了糖。蛋白質和糖的熱量加在一起，完全可以讓你長胖。

● 洋芋片之類的膨發食品

洋芋片、蝦餅、雪餅、仙貝等膨發零食，雖然很多是不甜的，而且非油炸，但能膨發的東西大多富含澱粉，吃進肚子裡都會變成糖，吃多了照樣長胖。

● 「零脂肪」乳酸菌飲料

有一些標榜「零脂肪」的乳酸菌飲料，雖然沒有脂肪，糖卻不少，否則你絕對不會買，因為口感太差了。喝這樣一瓶味道不錯的乳酸菌飲料，含糖量非常驚人。姑且不論其中的乳酸菌是否存活，因為只要離開冷藏保存，它們就很容易死亡，但這瓶飲料中的糖，你絕對是一點都沒浪費掉全喝進去了。

● 即溶咖啡

大多是三合一，也就是咖啡＋奶精＋糖。抽空品味一杯香醇濃厚的咖啡，不知不覺中也喝進一堆糖，再加上奶精的熱量，後果可想而知。如果喜歡喝咖啡，建議喝黑咖啡，就算加糖也要自己來，這樣才能「瞎子吃湯圓」─心裡有數。

● 山楂片、話梅、番茄醬

山楂片、話梅、番茄醬都是酸的，但只要是你能夠接受的酸，一定是加了大量的糖，因為糖本身有抑制細菌生長、防止變質的作用，也算是食品中的另一種添加劑。在享受這些酸味的同時，並沒有少吃糖。

享用番茄醬，不能忽略熱量。圖／ingimage提供

【美女帥哥必看！大量攝取果汁的糖會讓人胖】

在喝果汁的同時，邪惡的魔鬼正悄悄地糖化皮膚。

某位男演員的媽媽，去年在一檔節目上亮相，談及對兒子的照顧，她說每天早上四點，就會起來幫兒子熬梨湯。一邊是舐犢情深的慈母，一邊是明顯發胖的男演員，很多人把罪歸責到那一碗梨湯上。

梨湯可能是因為加多了糖而讓人發胖，那鮮榨的果汁呢？可以肯定地說，一旦水果變成果汁，不管是熬的還是鮮榨的，都比吃水果更容易發胖！因為在暢飲果汁的過程中，會忘了水果本身的熱量並不低，而且，還是好幾顆才能擠出一杯果汁。

一百克蘋果有五十二卡，一百克香蕉有九十一卡，一百克米飯有一百一十六卡，如果是為了減肥，把米飯換成香蕉，熱量其實沒有減多少，換成蘋果會好一些，但是榨成蘋果汁，很可能就超標了。因為一個兩百克重的蘋果，最多只能榨半杯果汁，如果每天要喝一杯，就需要五百公克左右的蘋果，也就是兩百公克米飯的熱量。減肥的人是不可能輕易讓自己吃下那麼多米飯的，啃兩至三顆蘋果也會有明顯的飽腹感，但一杯果汁喝下去沒什麼感覺，肥胖就這樣發生了。

就是這個原因，專家都會建議蔬菜的攝取量要比水果多一些。一是水果的熱量遠比蔬菜高，二是如果把水果榨成果汁，再濾掉渣滓，纖維素損失了，維生素C氧化了，剩下最多的就是糖。

水果本身熱量並不低，打成果汁更容易攝取，要注意份量。圖／ingimage提供

假使一定要喝鮮榨果汁，最好是蔬果汁，增加蔬菜的量以降低熱量，而且榨汁的殘渣也要一起喝掉，這樣才能保證纖維素的攝入，而豐富的纖維素可以抑制糖分的吸收，減少發胖的可能。例如梨或者蘋果，可以和芹菜搭配，既不影響果香，還有通便的效果。

除了鮮榨果汁，很多人還會到超市購買含有「濃縮果汁」的飲料，他們覺得濃縮果汁就是水果原汁。事實上，雖然來自水果，但經過加工濃縮的環節，果汁中只剩下糖，而和水果相關的纖維素、維生素已經喪失殆盡。可以說，濃縮果汁只不過是藉水果之名上市的含糖飲料，內容物和糖水無異，比鮮榨果汁更能讓人發胖。

【以上摘文選自《濕胖：減肥先去濕》、文：佟彤、圖文：幸福文化提供】