百年史料識貨人 台灣文史界傳奇人物莊永明辭世

台灣文史研究界的傳奇與標竿人物莊永明今上午辭世，享壽78歲。莊永明作為未受過正統學術訓練的民間文史專家，曾於2015年出書自述「我是大歷史下的小人物，也是大時代的見證人。讀我一生，以小窺大，台灣庶民史，必不留白。」

莊永明家屬今透過臉書粉專「莊老師教孫子講台語」代發聲明，證實莊永明於今日上午11時31分去世，將按照莊永明生前一貫的簡潔作風，只舉行家祭，日後則以追思會或音樂會形式紀念。

莊永明在1942年出生於大稻埕，未受過正統學術訓練，卻致力保存台灣史料、傳揚台灣文化，為國內知名台灣文史專家，同時被公認為台灣民間史料收藏最博雜、豐富的研究者之一，更因曾在報紙撰寫「台灣第一」專欄，享有「台灣第一」的稱譽。

莊永明出版多達50餘本著作，包括《台灣第一》、《台灣紀事》、《台北老街》、《台灣鳥瞰圖》、《台灣醫療史》、《台灣世紀回味》等，其中台灣歌謠是他的最愛，著有《台灣歌謠追想曲》、《台灣歌謠──我聽 我唱 我寫》、《台灣歌謠尋根》。

除蒐集台灣文物、書寫台灣主題專書外，莊永明更長年擔任「大稻埕逍遙遊」文史導覽，逾萬人次依循他的腳步，在大稻埕街區走讀，其老家「莊協發柑仔店」則被列為台北市定古蹟。

莊永明在《活！該如此：莊永明七十自述》序文裡表示，他多次以「生活品味高，生活品質低」來形容自己的生活現況，一路走來，自願如是，因已深悟，活，就應該如此度一生，留下的「筆痕」、「書影」，正是「心路」的微小成績。