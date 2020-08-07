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鄉民立大功！台灣生物多樣性網絡 連疾管署也愛用

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
農委會特有生物研究保育中心所建置維護的「台灣生物多樣性網絡」，是目前國內首屈一指的生態資料庫，可提供各界查詢研究使用，甚至疾管署配送毒蛇血清，也可參考其中的毒蛇路殺分布，了解蛇類出沒集中的區域。記者彭宣雅／攝影
農委會特有生物研究保育中心所建置維護的「台灣生物多樣性網絡」，是目前國內首屈一指的生態資料庫，可提供各界查詢研究使用，甚至疾管署配送毒蛇血清，也可參考其中的毒蛇路殺分布，了解蛇類出沒集中的區域。記者彭宣雅／攝影

農委會特有生物研究保育中心所建置維護的「台灣生物多樣性網絡」，是目前國內首屈一指的生態資料庫。民國106年開放資料以來，到今年7月為止，所累積的資料已達987萬筆，有超過850萬筆、高達87％的資料，來自公民科學（citizen science），也就是鄉民的貢獻；政府計畫與博物館典藏，則分別占7%與5%，這份珍貴資料，無償開放提供民眾查詢、研究。

特生中心助理研究員柯智仁表示，比如路殺社，民眾在路上看到死掉的小動物，會上傳資料，以蛇類來說，是非常難調查的生物族群，也因為熱心民眾的上傳相關路殺資料，從資料中就可以發現蛇類的分布，哪一種毒蛇分布在哪些區域或位置，以利衛福部疾管署的毒蛇血清，能做更有效的配送。

台灣生物多樣性網絡（TBN）提供物種、時間、空間、資料集等各種搜尋條件功能，民眾可隨時下載觀測紀錄表及名錄，透過各種主題快速掌握資料概況。柯智仁表示，比如民眾看到蝴蝶，想知道是哪一種蝴蝶，就能夠過資料庫了解。

農委會特生中心表示，目前由公民科學家所貢獻的資料中，參與最熱烈的生物類群包括鳥類、蛾蝶類（鱗翅目昆蟲）、植物及蛙類（兩棲類）。以資料量來看，記錄筆數最多的類群依序為：鳥類747萬、蛾蝶類41萬、蛙類10萬。

以物種數來看，植物與蛾蝶兩類群加起來就有超過7000種紀錄。而除鳥類、爬蟲類、蛾蝶類、植物、蜘蛛與蝸牛等特定類群外，特生中心長期推動多項公民科學計畫中，也從路殺、農地生物保育等議題切入，號召民眾關注。這些政府與公民合作所匯集的大量資訊，皆可透過「台灣生物多樣性網絡」讓資料開放與共享，社會大眾也都能以簡易搜尋方式，快速取得資料。

台灣生物多樣性網絡（TBN，Taiwan Biodiversity Network，網址https://www.tbn.org.tw/）

灣生 農委會 衛福部

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