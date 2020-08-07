2020亞洲小姐選美大賽起跑 台灣賽區報名展開
由亞洲衞視所舉辦「2020亞洲小姐競選」台灣賽區報名即將展開，主辦單位在今天的記者會上邀請前兩屆的台灣亞姐冠軍樊蔓娣與楊璨如站台，並共同演出才藝，為台灣賽區選美揭開序幕。台灣賽區主席郭鎮豪表示：「今年全球各地受到疫情的影響，儘管在生活上或心情上動盪不安，但亞洲小姐賽事的推動上並不因此停頓，秉持著真誠善美的選美宗旨，藉由選美活動創造更美好的人事物，用美的事物振興觀光、溫暖人心，傳遞更多的愛與關懷，將台灣的美與正能量推向世界！」
第32屆亞洲小姐台灣賽區競選目前已在官網上受理報名，只要是年滿16-30歲，未婚未育、淨身高163cm以上有自信的女性朋友均可報名參加，10月31日報名截止，活動詳情https://missasia.tw。
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