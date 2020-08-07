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揪違法使用硃砂 衛福部要求各縣市二周內清查
台中市前議長張宏年一家四口鉛中毒案，引發社會關注，衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，針對疑似硃砂引發鉛中毒一案，衛福部中醫藥司今已發文至各縣市衛生局，要求二周內清查轄內中醫診所、中藥房等，特別針對標榜治療效果佳或生意極好的中醫診所，列為優先稽查對象，8月25日前完成回報。
台中市前議長張宏年一家四口鉛中毒案仍在調查中，硃砂初步被判定是造成鉛中毒的主因，陳聘琪表示，硃砂自民國94年列為不得陳列、販售的產品，中醫醫療院所也不得開立含有硃砂處方，因應此案，已先要求各地衛生局先清查中藥房、醫療院所是否有陳列、販售、使用硃砂，一旦查獲將依藥事法移送。
陳聘琪表示，同時也檢討國內是否有任何中藥材可能會造成患者鉛中毒，常見用於狗皮膏藥的「鉛丹」，依規定禁止口服，但可外用，且國內也可以生產製造，藥典中也未將鉛丹列為毒劇性中藥，不在管制藥品的管轄範疇中。
依藥事法第64條規定，除非經中央主管機關核准，不得販售或使用毒劇性中藥，若要使用必須經過核准，且需要詳列簿冊，即進貨量、製成量、出貨量、過程通路得全數紀錄。中醫藥司目前列管的毒劇性中藥總計有22項。
陳聘琪表示，鉛丹既然有被不肖業者添加在口服藥使用的風險，目前正在研議將高風險的中藥材列為「類毒劇性中藥」，管理方式朝向與毒劇性中藥相同模式。
陳聘琪表示，中醫藥司每年皆會要求各地衛生局抽驗國內中醫藥材的重金屬含量，每年至少都會抽驗六百件，這次事件後也將會加強檢驗。
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