88中部反空汙 號召「紅、黃、白」衣著排字淨零碳排
中彰投近20個醫生團體攜手環保團體，明天下午將在台中市舉辦「88台中抗暖化、反空汙、顧健康」遊行。他們號召民眾加入「紅傘隊」一起在新市政公園聚集排出「Net 0 Carbon（淨零碳排）」字樣後將遊行到行政院中部聯合服務中心，台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱目前確定會參加。
88反空汙遊行總指揮、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師表示，已有50多名醫療專業者響應，組成「醫生隊」要排出「0」；號召民眾身穿黃衣加入「民眾隊」排字「Net」，「紅傘隊」則是「Carbon」，呼籲淨零碳排。
台灣健康空氣行動聯盟表示，已發函中彰雲投等縣市長「88遊行邀請函」，盼獲得相關政黨、政治人物積極回應。今天下午3點鐵馬先鋒隊從市民廣場出發，預計3點半到市政公園集結、排字再遊行到行政院中部辦公室預計5點半表達訴求。
台中市長盧秀燕今天表示，明天將出席反空汙遊行，「節能減碳反空污」是她長期的理念，也是目前很重要的施政目標，過去不管醫界、環團所舉辦的反空汙遊行她都會參加，現在身為市長也是台中市民，不會缺席，只是因剛開完刀，要用什麼方式參加會再思考一下。
中市環保局說，盧上任後把改善空污列為首要治理項目，台中PM2.5從2018年1到7月平均20.1微克，逐步降至今年同期16.4微克，空品不良天數也從43 天減至19天；但中火二號機組開機，恐影響空品變化。
台中市府也呼籲，關心空汙議題的市民朋友可一同參與，若人數多，無法保持社交距離，也要記得戴口罩，保護自己與他人健康。
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