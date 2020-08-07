專訪台大院長3／吳明賢分享八字養生哲學和相反休假法

台大醫院院長吳明賢56歲，被問到個人養生秘訣，他的回答簡單有力：「養身在動，養心在靜」。雖然講起來簡單，吳明賢深知現代人不容易做到，於是提供他在忙碌上班日落實八字哲學的小撇步；至於假日，他則是採取「相反休假法」，讓身心真正休息。

吳明賢表示，養身必先養心，如果做得到身體有在動、飯有好好吃、心靜得下來、好好睡覺、保持愉快心情，人就不太會生病。但現代生活步調緊湊、3C產品發達，人心常常很難靜下來，運動量也不夠。睡不夠、心不靜，結果就是普遍睡眠不足，長期下來，健康勢必出問題。

行醫三十多年的吳明賢，為了因應每天一大早的晨會，以及一整天看診、查房、開會等大量消耗心力的流程，他習慣早睡早起，以保持好的精神和體力。偶爾覺得心煩的時候，吳明賢就讀書，他說每當自己專心讀書，不會胡思亂想，心就靜下來。吳明賢每天走路上下班，醫院工作也需要他頻繁走動，日行萬步是家常便飯。升任院長之後，開始有專車接送，讓他走路量變少，他便計畫要下班後額外再去走一走。

吳明賢每天走很多路，但是他深知「勞動和運動不一樣」，所以他只要週末沒有會議，必定與兩三個同學好友去爬郊山，作為運動。吳明賢說，爬山的時候也不能胡思亂想，以免發生危險，所以腦袋會真正放空，其實任何運動都有這個效果，所以運動完的感覺格外愉快舒暢，是勞動所不能達到的。

吳明賢提醒，上班族平常生活已經很靜態，休息時間如果繼續呼呼大睡，其實會越睡越累，這是已經有研究證實的。最好的做法是，上班時間是什麼型態，休息時間就反過來。

吳明賢舉例說，如果平常工作是耗腦力、身體不動的，就要靠身體動但頭腦放空的活動，來得到休息。反之，如果平常工作室勞動流汗的體力活，休息時間就可以從事靜態活動，如此身心都能得到真正的休息。

台大醫院新任院長吳明賢在假日採取「相反休假法」，讓身心真正休息。

記者曾原信／攝影